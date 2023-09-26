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Акция по обмену книг на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 26.09.2023
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15:17 26.09.2023
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Акция по обмену книг на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве
Акция по обмену книг на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 26.09.2023
Акция по обмену книг на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве
Акция по обмену книг о природе на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 28 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:17
2023-09-26T15:17
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Акция по обмену книг о природе на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 28 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Акция по обмену книг о природе на саженцы сибирского кедра пройдёт в "Парке Яуза". Организуют мероприятие "Парк Яуза" и питомник из города Хотьково Московской области. Обменять книгу на двухлетний саженец кедра можно 28 сентября с 15.00 до 18.30 в парке "Певческое поле", - говорится в сообщении. Отмечается, что собранная литература пополнит библиотеки буккроссинга в "Саду будущего" и экоцентре "Яуза". В сообщении напомнили, что сибирский кедр – дерево с вечнозеленой кроной. В естественных условиях встречается в Сибири, на Урале, в высоту деревья могут достигать 40-50 метров, а жить растение способно до 7-8 сотен лет. Великолепно переносит отсутствие света и предпочитает почвы с хорошим дренажем. Важнейшее достоинство сибирского кедра – его семена (орехи) – ценный высококалорийный пищевой продукт.
https://ria.ru/20230915/ekomeropriyatiya-1897793854.html
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Акция по обмену книг на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБуккроссинг
Буккроссинг - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Акция по обмену книг о природе на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 28 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Акция по обмену книг о природе на саженцы сибирского кедра пройдёт в "Парке Яуза". Организуют мероприятие "Парк Яуза" и питомник из города Хотьково Московской области. Обменять книгу на двухлетний саженец кедра можно 28 сентября с 15.00 до 18.30 в парке "Певческое поле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собранная литература пополнит библиотеки буккроссинга в "Саду будущего" и экоцентре "Яуза". В сообщении напомнили, что сибирский кедр – дерево с вечнозеленой кроной. В естественных условиях встречается в Сибири, на Урале, в высоту деревья могут достигать 40-50 метров, а жить растение способно до 7-8 сотен лет. Великолепно переносит отсутствие света и предпочитает почвы с хорошим дренажем. Важнейшее достоинство сибирского кедра – его семена (орехи) – ценный высококалорийный пищевой продукт.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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