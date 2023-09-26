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В ЕС не отказались от идеи конфискации активов России, сообщил дипломат - РИА Новости, 26.09.2023
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07:05 26.09.2023 (обновлено: 12:23 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/aktivy-1898622050.html
В ЕС не отказались от идеи конфискации активов России, сообщил дипломат
В ЕС не отказались от идеи конфискации активов России, сообщил дипломат - РИА Новости, 26.09.2023
В ЕС не отказались от идеи конфискации активов России, сообщил дипломат
В Брюсселе не отказались от идеи конфискации "замороженных" государственных активов России в будущем, несмотря на возражения Европейского центрального банка и... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:05
2023-09-26T12:23
евросоюз
россия
дидье рейндерс
мария захарова
еврокомиссия
оон
санкции в отношении россии
украина
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. В Брюсселе не отказались от идеи конфискации "замороженных" государственных активов России в будущем, несмотря на возражения Европейского центрального банка и опасения ряда государств относительно подрыва доверия к финансовой системе ЕС, такое мнение в интервью РИА Новости высказал и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.&quot;Что касается заблокированных активов ЦБ России, то Еврокомиссия пока так и не представила свои предложения относительно их использования на &quot;восстановление Украины&quot; ввиду вполне обоснованных опасений, озвученных рядом государств-членов и ЕЦБ&quot;, - сказал он.Кража иностранных суверенных активов или получение "непредвиденной прибыли" посредством их незаконного оборота подорвут доверие к европейской финансовой системе, отметил Логвинов. Вместе с тем он не исключил, что Брюссель и впредь будет рассматривать идею конфискации российских активов под "фиктивным международно-правовым прикрытием".По его словам, такой сценарий не исключается и ввиду ухудшения в целом финансово-экономической ситуации в самом Евросоюзе, и из-за неясных перспектив продолжения помощи Украине со стороны США в случае возможной смены американской администрации.В минувший вторник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах Евросоюза было заморожено более 200 миллиардов евро резервов Центробанка России, а также порядка 24 миллиардов средств россиян и российских компаний.Как отметил Логвинов, в отношении частных активов россиян Евросоюз также нарушает базовые принципы международного и европейского права. "Односторонние ограничительные меры, принятые в обход СБ ООН, нелегитимны, поэтому планы по конфискации имущества у тех, кто не соблюдает еэсовские рестрикции, не имеют никаких юридических оснований. Опять же речь идет о чистом грабеже", - сказал собеседник агентства.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230919/aktivy-1897341417.html
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898617705.html
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евросоюз, россия, дидье рейндерс, мария захарова, еврокомиссия, оон, санкции в отношении россии, украина, сша, кирилл логвинов
Евросоюз, Россия, Дидье Рейндерс, Мария Захарова, Еврокомиссия, ООН, Санкции в отношении России, Украина, США, Кирилл Логвинов
В ЕС не отказались от идеи конфискации активов России, сообщил дипломат

Дипломат Логвинов: в ЕС не отказались от идеи конфисковать российские активы

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. В Брюсселе не отказались от идеи конфискации "замороженных" государственных активов России в будущем, несмотря на возражения Европейского центрального банка и опасения ряда государств относительно подрыва доверия к финансовой системе ЕС, такое мнение в интервью РИА Новости высказал и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
«

"Что касается заблокированных активов ЦБ России, то Еврокомиссия пока так и не представила свои предложения относительно их использования на "восстановление Украины" ввиду вполне обоснованных опасений, озвученных рядом государств-членов и ЕЦБ", - сказал он.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян
19 сентября, 18:19
Кража иностранных суверенных активов или получение "непредвиденной прибыли" посредством их незаконного оборота подорвут доверие к европейской финансовой системе, отметил Логвинов. Вместе с тем он не исключил, что Брюссель и впредь будет рассматривать идею конфискации российских активов под "фиктивным международно-правовым прикрытием".
По его словам, такой сценарий не исключается и ввиду ухудшения в целом финансово-экономической ситуации в самом Евросоюзе, и из-за неясных перспектив продолжения помощи Украине со стороны США в случае возможной смены американской администрации.
В минувший вторник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах Евросоюза было заморожено более 200 миллиардов евро резервов Центробанка России, а также порядка 24 миллиардов средств россиян и российских компаний.
Как отметил Логвинов, в отношении частных активов россиян Евросоюз также нарушает базовые принципы международного и европейского права. "Односторонние ограничительные меры, принятые в обход СБ ООН, нелегитимны, поэтому планы по конфискации имущества у тех, кто не соблюдает еэсовские рестрикции, не имеют никаких юридических оснований. Опять же речь идет о чистом грабеже", - сказал собеседник агентства.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат
05:07
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>
Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Дерипаска назвал санкции инструментом позапрошлого века
07:09
 
ЕвросоюзРоссияДидье РейндерсМария ЗахароваЕврокомиссияООНСанкции в отношении РоссииУкраинаСШАКирилл Логвинов
 
 
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