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В ЕС не отказались от идеи конфискации активов России, сообщил дипломат

В ЕС не отказались от идеи конфискации активов России, сообщил дипломат - РИА Новости, 26.09.2023

В ЕС не отказались от идеи конфискации активов России, сообщил дипломат

В Брюсселе не отказались от идеи конфискации "замороженных" государственных активов России в будущем, несмотря на возражения Европейского центрального банка и... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T07:05

2023-09-26T07:05

2023-09-26T12:23

евросоюз

россия

дидье рейндерс

мария захарова

еврокомиссия

оон

санкции в отношении россии

украина

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. В Брюсселе не отказались от идеи конфискации "замороженных" государственных активов России в будущем, несмотря на возражения Европейского центрального банка и опасения ряда государств относительно подрыва доверия к финансовой системе ЕС, такое мнение в интервью РИА Новости высказал и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов."Что касается заблокированных активов ЦБ России, то Еврокомиссия пока так и не представила свои предложения относительно их использования на "восстановление Украины" ввиду вполне обоснованных опасений, озвученных рядом государств-членов и ЕЦБ", - сказал он.Кража иностранных суверенных активов или получение "непредвиденной прибыли" посредством их незаконного оборота подорвут доверие к европейской финансовой системе, отметил Логвинов. Вместе с тем он не исключил, что Брюссель и впредь будет рассматривать идею конфискации российских активов под "фиктивным международно-правовым прикрытием".По его словам, такой сценарий не исключается и ввиду ухудшения в целом финансово-экономической ситуации в самом Евросоюзе, и из-за неясных перспектив продолжения помощи Украине со стороны США в случае возможной смены американской администрации.В минувший вторник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах Евросоюза было заморожено более 200 миллиардов евро резервов Центробанка России, а также порядка 24 миллиардов средств россиян и российских компаний.Как отметил Логвинов, в отношении частных активов россиян Евросоюз также нарушает базовые принципы международного и европейского права. "Односторонние ограничительные меры, принятые в обход СБ ООН, нелегитимны, поэтому планы по конфискации имущества у тех, кто не соблюдает еэсовские рестрикции, не имеют никаких юридических оснований. Опять же речь идет о чистом грабеже", - сказал собеседник агентства.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>

https://ria.ru/20230919/aktivy-1897341417.html

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евросоюз, россия, дидье рейндерс, мария захарова, еврокомиссия, оон, санкции в отношении россии, украина, сша, кирилл логвинов