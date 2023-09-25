https://ria.ru/20230925/zorkin-1898412772.html
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС - РИА Новости, 25.09.2023
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Валерия Зорькина для избрания на должность председателя... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:43
2023-09-25T08:43
2023-09-25T08:43
политика
россия
валерий зорькин
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Валерия Зорькина для избрания на должность председателя Конституционного суда РФ (КС РФ), передает корреспондент РИА Новости. Комитет поддержал кандидатуру единогласно. Зорькин возглавлял КС РФ в 1991-1993 годах, а после перерыва стал возглавлять его с 2003 года. Ранее кандидатура председателя КС РФ избиралась судьями суда. После реформы в 2009 году кандидатура председателя суда стала вноситься в Совет Федерации президентом РФ, после чего палата назначает на эту должность. О том, что кандидатуру Зорькина будут рассматривать на заседании в понедельник, сообщил ранее член конституционного комитета Николай Владимиров.
https://ria.ru/20230523/sud-1873730421.html
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политика, россия, валерий зорькин, совет федерации рф
Политика, Россия, Валерий Зорькин, Совет Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС
В Совфеде единогласно поддержал кандидатуру Зорькина на пост председателя КС
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Валерия Зорькина для избрания на должность председателя Конституционного суда РФ (КС РФ), передает корреспондент РИА Новости.
Комитет поддержал кандидатуру единогласно.
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Зорькин возглавлял КС РФ
в 1991-1993 годах, а после перерыва стал возглавлять его с 2003 года. Ранее кандидатура председателя КС РФ избиралась судьями суда. После реформы в 2009 году кандидатура председателя суда стала вноситься в Совет Федерации президентом РФ, после чего палата назначает на эту должность.
О том, что кандидатуру Зорькина будут рассматривать на заседании в понедельник, сообщил ранее член конституционного комитета Николай Владимиров.
Биография Валерия Зорькина