https://ria.ru/20230925/zorkin-1898412772.html

Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС

Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС - РИА Новости, 25.09.2023

Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Валерия Зорькина для избрания на должность председателя... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:43

2023-09-25T08:43

2023-09-25T08:43

политика

россия

валерий зорькин

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Валерия Зорькина для избрания на должность председателя Конституционного суда РФ (КС РФ), передает корреспондент РИА Новости. Комитет поддержал кандидатуру единогласно. Зорькин возглавлял КС РФ в 1991-1993 годах, а после перерыва стал возглавлять его с 2003 года. Ранее кандидатура председателя КС РФ избиралась судьями суда. После реформы в 2009 году кандидатура председателя суда стала вноситься в Совет Федерации президентом РФ, после чего палата назначает на эту должность. О том, что кандидатуру Зорькина будут рассматривать на заседании в понедельник, сообщил ранее член конституционного комитета Николай Владимиров.

https://ria.ru/20230523/sud-1873730421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, валерий зорькин, совет федерации рф