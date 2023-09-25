https://ria.ru/20230925/zerno-1898534501.html
Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области
Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области - РИА Новости, 25.09.2023
Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области
В Липецкой области подвели предварительные итоги уборки зерна и зернобобовых: с общей площади более 700 тысяч гектаров земледельцы области намолотили 3,35... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:15
2023-09-25T16:15
2023-09-25T16:15
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 сен - РИА Новости. В Липецкой области подвели предварительные итоги уборки зерна и зернобобовых: с общей площади более 700 тысяч гектаров земледельцы области намолотили 3,35 миллиона тонн, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что уборочная кампания в Липецкой области подходит к концу. В итоге пшеницы собрано 2,3 миллиона тонн, а ячменя более 800 тысяч тонн. На сегодняшний день осталось обмолотить 70 тысяч гектаров под кукурузой на зерно. Рекордный урожай в этом году отмечается по гороху. С одного гектара аграрии собирают на 10 центнеров больше, чем обычно. Артамонов отметил, что горох в Липецкой области рассматривается как перспективная культура — планируется постройка завода по его глубокой переработке. "Хотелось бы выразить благодарность липецким работникам сельского хозяйства. Которые, не жалея себя, круглосуточно трудятся в полях. Благодаря им у нас будет достаточно хлеба, картофеля, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы и других культур", - сказал Артамонов. Он сообщил, что одновременно с уборкой урожая аграрии Липецкой области закладывают озимые. Посеяно уже более 285 тысяч гектаров, что составляет 80% от плана.
https://ria.ru/20230818/zerno-1890809555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 25 сен - РИА Новости. В Липецкой области подвели предварительные итоги уборки зерна и зернобобовых: с общей площади более 700 тысяч гектаров земледельцы области намолотили 3,35 миллиона тонн, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что уборочная кампания в Липецкой области подходит к концу. В итоге пшеницы собрано 2,3 миллиона тонн, а ячменя более 800 тысяч тонн. На сегодняшний день осталось обмолотить 70 тысяч гектаров под кукурузой на зерно. Рекордный урожай в этом году отмечается по гороху. С одного гектара аграрии собирают на 10 центнеров больше, чем обычно.
Артамонов отметил, что горох в Липецкой области рассматривается как перспективная культура — планируется постройка завода по его глубокой переработке.
"Хотелось бы выразить благодарность липецким работникам сельского хозяйства. Которые, не жалея себя, круглосуточно трудятся в полях. Благодаря им у нас будет достаточно хлеба, картофеля, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы и других культур", - сказал Артамонов
.
Он сообщил, что одновременно с уборкой урожая аграрии Липецкой области закладывают озимые. Посеяно уже более 285 тысяч гектаров, что составляет 80% от плана.
Второй миллион тонн зерна намолотили в Липецкой области