https://ria.ru/20230925/zerno-1898534501.html

Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области

Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области - РИА Новости, 25.09.2023

Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области

В Липецкой области подвели предварительные итоги уборки зерна и зернобобовых: с общей площади более 700 тысяч гектаров земледельцы области намолотили 3,35... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:15

2023-09-25T16:15

2023-09-25T16:15

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_8f4b4aace3cb64312267c5037cc5c3ad.jpg

ЛИПЕЦК, 25 сен - РИА Новости. В Липецкой области подвели предварительные итоги уборки зерна и зернобобовых: с общей площади более 700 тысяч гектаров земледельцы области намолотили 3,35 миллиона тонн, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что уборочная кампания в Липецкой области подходит к концу. В итоге пшеницы собрано 2,3 миллиона тонн, а ячменя более 800 тысяч тонн. На сегодняшний день осталось обмолотить 70 тысяч гектаров под кукурузой на зерно. Рекордный урожай в этом году отмечается по гороху. С одного гектара аграрии собирают на 10 центнеров больше, чем обычно. Артамонов отметил, что горох в Липецкой области рассматривается как перспективная культура — планируется постройка завода по его глубокой переработке. "Хотелось бы выразить благодарность липецким работникам сельского хозяйства. Которые, не жалея себя, круглосуточно трудятся в полях. Благодаря им у нас будет достаточно хлеба, картофеля, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы и других культур", - сказал Артамонов. Он сообщил, что одновременно с уборкой урожая аграрии Липецкой области закладывают озимые. Посеяно уже более 285 тысяч гектаров, что составляет 80% от плана.

https://ria.ru/20230818/zerno-1890809555.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов