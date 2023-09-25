Рейтинг@Mail.ru
Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:15 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/zerno-1898534501.html
Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области
Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области - РИА Новости, 25.09.2023
Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области
В Липецкой области подвели предварительные итоги уборки зерна и зернобобовых: с общей площади более 700 тысяч гектаров земледельцы области намолотили 3,35... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:15
2023-09-25T16:15
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_8f4b4aace3cb64312267c5037cc5c3ad.jpg
ЛИПЕЦК, 25 сен - РИА Новости. В Липецкой области подвели предварительные итоги уборки зерна и зернобобовых: с общей площади более 700 тысяч гектаров земледельцы области намолотили 3,35 миллиона тонн, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что уборочная кампания в Липецкой области подходит к концу. В итоге пшеницы собрано 2,3 миллиона тонн, а ячменя более 800 тысяч тонн. На сегодняшний день осталось обмолотить 70 тысяч гектаров под кукурузой на зерно. Рекордный урожай в этом году отмечается по гороху. С одного гектара аграрии собирают на 10 центнеров больше, чем обычно. Артамонов отметил, что горох в Липецкой области рассматривается как перспективная культура — планируется постройка завода по его глубокой переработке. "Хотелось бы выразить благодарность липецким работникам сельского хозяйства. Которые, не жалея себя, круглосуточно трудятся в полях. Благодаря им у нас будет достаточно хлеба, картофеля, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы и других культур", - сказал Артамонов. Он сообщил, что одновременно с уборкой урожая аграрии Липецкой области закладывают озимые. Посеяно уже более 285 тысяч гектаров, что составляет 80% от плана.
https://ria.ru/20230818/zerno-1890809555.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_266f939cce0827c2079d0c3588127db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна озимой пшеницы
Зерна озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерна озимой пшеницы
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 сен - РИА Новости. В Липецкой области подвели предварительные итоги уборки зерна и зернобобовых: с общей площади более 700 тысяч гектаров земледельцы области намолотили 3,35 миллиона тонн, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что уборочная кампания в Липецкой области подходит к концу. В итоге пшеницы собрано 2,3 миллиона тонн, а ячменя более 800 тысяч тонн. На сегодняшний день осталось обмолотить 70 тысяч гектаров под кукурузой на зерно. Рекордный урожай в этом году отмечается по гороху. С одного гектара аграрии собирают на 10 центнеров больше, чем обычно.
Артамонов отметил, что горох в Липецкой области рассматривается как перспективная культура — планируется постройка завода по его глубокой переработке.
"Хотелось бы выразить благодарность липецким работникам сельского хозяйства. Которые, не жалея себя, круглосуточно трудятся в полях. Благодаря им у нас будет достаточно хлеба, картофеля, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы и других культур", - сказал Артамонов.
Он сообщил, что одновременно с уборкой урожая аграрии Липецкой области закладывают озимые. Посеяно уже более 285 тысяч гектаров, что составляет 80% от плана.
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Второй миллион тонн зерна намолотили в Липецкой области
18 августа, 12:56
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала