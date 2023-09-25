В Казахстане опровергли данные о заторах на границе с Россией
Комитет нацбезопасности Казахстана опроверг информацию о заторах на границе с РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска на российско-казахстанской границе
Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска на российско-казахстанской границе. Архивное фото
АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана опроверг информацию о заторе на казахстанско-российской границе.
Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что "российские пограничники не пропускают грузовики из Казахстана, не объясняя причин". Инцидент якобы место быть в пункте пропуска пропуска "Курмангазы" в Атырауской области, граничащей с Астраханской областью РФ.
"Распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области. Между тем, в действительности в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано", - говорится в сообщении комитета.
Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось, отмечено в релизе.
Ранее в социальных сетях также было распространено видео, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России. Голос за кадром утверждал, что инцидент произошел в Костанайской области и туда стягивают технику. В МВД республики эту информацию опровергли и пояснили, что на кадрах колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД Казахстана направляется на "полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября текущего года". Автор фейка позднее был задержан. В отношении него начато досудебное расследование по статье "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций".