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В Госдуму внесли проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ - РИА Новости, 25.09.2023
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00:21 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898392734.html
В Госдуму внесли проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ
В Госдуму внесли проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ - РИА Новости, 25.09.2023
В Госдуму внесли проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ
Председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) совместно с другими депутатами фракции ЛДПР внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T00:21
2023-09-25T00:21
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) совместно с другими депутатами фракции ЛДПР внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить заработную плату учителям, работающим на полную ставку, не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда в субъекте, где они преподают, сообщил Нилов в своем телеграм-канале. "В целях установления понятной для каждого педагога гарантии достойного уровня их заработной платы при работе на полную ставку законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 99 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций должны обеспечивать их заработную плату при работе на полную ставку не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту, которая размещена в телеграм-канале Нилова. Уточняется, что зарплата учителей не может быть уменьшена, а условия оплаты труда не могут быть ухудшены с принятием данного закона. В пояснительных документах говорится, что во многих регионах России заработные платы учителей невысокие, из-за чего теряется мотивация и престиж профессии, хотя педагоги отвечают за будущее детей и нуждаются в поощрении и поддержке за свой нелегкий труд. "Установленное требование о финансировании оплаты труда не ниже уровня, соответствующего средней заработной плате по региону, не гарантирует получение каждым педагогом при его работе на полную ставку данной заработной платы. В ряде случаев заработная плата некоторых учителей, особенно в сельской местности, не только не достигает уровня средней зарплаты по региону, но порой едва достигает минимального размера оплаты труда", - сказано в пояснении.
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россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество
Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В Госдуму внесли проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ

Депутат Нилов внес в ГД проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ в регионе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) совместно с другими депутатами фракции ЛДПР внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить заработную плату учителям, работающим на полную ставку, не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда в субъекте, где они преподают, сообщил Нилов в своем телеграм-канале.
«
"В целях установления понятной для каждого педагога гарантии достойного уровня их заработной платы при работе на полную ставку законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 99 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций должны обеспечивать их заработную плату при работе на полную ставку не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту, которая размещена в телеграм-канале Нилова.
Уточняется, что зарплата учителей не может быть уменьшена, а условия оплаты труда не могут быть ухудшены с принятием данного закона.
В пояснительных документах говорится, что во многих регионах России заработные платы учителей невысокие, из-за чего теряется мотивация и престиж профессии, хотя педагоги отвечают за будущее детей и нуждаются в поощрении и поддержке за свой нелегкий труд.
"Установленное требование о финансировании оплаты труда не ниже уровня, соответствующего средней заработной плате по региону, не гарантирует получение каждым педагогом при его работе на полную ставку данной заработной платы. В ряде случаев заработная плата некоторых учителей, особенно в сельской местности, не только не достигает уровня средней зарплаты по региону, но порой едва достигает минимального размера оплаты труда", - сказано в пояснении.
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Названы города — лидеры по уровню зарплат
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