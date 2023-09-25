В Госдуму внесли проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ
Депутат Нилов внес в ГД проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ в регионе
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) совместно с другими депутатами фракции ЛДПР внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить заработную плату учителям, работающим на полную ставку, не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда в субъекте, где они преподают, сообщил Нилов в своем телеграм-канале.
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"В целях установления понятной для каждого педагога гарантии достойного уровня их заработной платы при работе на полную ставку законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 99 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций должны обеспечивать их заработную плату при работе на полную ставку не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту, которая размещена в телеграм-канале Нилова.
Уточняется, что зарплата учителей не может быть уменьшена, а условия оплаты труда не могут быть ухудшены с принятием данного закона.
В пояснительных документах говорится, что во многих регионах России заработные платы учителей невысокие, из-за чего теряется мотивация и престиж профессии, хотя педагоги отвечают за будущее детей и нуждаются в поощрении и поддержке за свой нелегкий труд.
"Установленное требование о финансировании оплаты труда не ниже уровня, соответствующего средней заработной плате по региону, не гарантирует получение каждым педагогом при его работе на полную ставку данной заработной платы. В ряде случаев заработная плата некоторых учителей, особенно в сельской местности, не только не достигает уровня средней зарплаты по региону, но порой едва достигает минимального размера оплаты труда", - сказано в пояснении.