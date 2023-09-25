https://ria.ru/20230925/vzryvy-1898395080.html
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T01:01
2023-09-25T01:01
2023-09-25T01:01
специальная военная операция на украине
кривой рог
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". В Кривом Роге прозвучали взрывы", - говорится в сообщениях телеканала в Telegram. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/odessa-1898393334.html
https://ria.ru/20230924/vzryv-1898380851.html
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кривой рог, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел ряд взрывов