https://ria.ru/20230925/vzryvy-1898395080.html

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2023

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T01:01

2023-09-25T01:01

2023-09-25T01:01

специальная военная операция на украине

кривой рог

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". В Кривом Роге прозвучали взрывы", - говорится в сообщениях телеканала в Telegram. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/odessa-1898393334.html

https://ria.ru/20230924/vzryv-1898380851.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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кривой рог, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире