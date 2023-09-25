https://ria.ru/20230925/vstrecha-1898562303.html

Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово

Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово - РИА Новости, 25.09.2023

Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово

Президент Сербии Александр Вучич проведет во вторник встречу с послами Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) и постпредом ЕС в Сербии,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:58

2023-09-25T17:58

2023-09-25T17:59

в мире

косово

александр вучич

ивица дачич

евросоюз

оон

александр боцан-харченко

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проведет во вторник встречу с послами Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) и постпредом ЕС в Сербии, сообщила администрация Вучича. Встреча пройдет в свете обострения в Косово. "Президент... встретится с послами стран Квинты - США, Великобритании, Франции. Италии и Германии, как и шефом делегации ЕС во вторник, 26 сентября 2023 года, в 08.30 (09.30 мск) в здании генерального секретариата президента Республики", - сообщила администрация Вучича. Президент Сербии Александр Вучич провел в понедельник встречу с послом России Александром Боцан-Харченко. Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его на встрече о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича. По словам посла России, насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе. Он также подчеркнул своевременность инициативы Вучича по созыву внеочередного заседания Совбеза ООН по Косово, которой противодействуют западные страны-члены Совбеза. Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Вучич также призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.

https://ria.ru/20230925/situatsii-1898513211.html

https://ria.ru/20230924/davlenie-1898387684.html

косово

сша

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, александр вучич, ивица дачич, евросоюз, оон, александр боцан-харченко, сша, сербия