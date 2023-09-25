Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово
Вучич проведет встречу с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проведет во вторник встречу с послами Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) и постпредом ЕС в Сербии, сообщила администрация Вучича.
Встреча пройдет в свете обострения в Косово.
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"Президент... встретится с послами стран Квинты - США, Великобритании, Франции. Италии и Германии, как и шефом делегации ЕС во вторник, 26 сентября 2023 года, в 08.30 (09.30 мск) в здании генерального секретариата президента Республики", - сообщила администрация Вучича.
Президент Сербии Александр Вучич провел в понедельник встречу с послом России Александром Боцан-Харченко. Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его на встрече о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича.
По словам посла России, насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе. Он также подчеркнул своевременность инициативы Вучича по созыву внеочередного заседания Совбеза ООН по Косово, которой противодействуют западные страны-члены Совбеза.
Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни.
Вучич также призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.