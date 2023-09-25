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Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово - РИА Новости, 25.09.2023
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17:58 25.09.2023 (обновлено: 17:59 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/vstrecha-1898562303.html
Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово
Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово - РИА Новости, 25.09.2023
Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово
Президент Сербии Александр Вучич проведет во вторник встречу с послами Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) и постпредом ЕС в Сербии,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:58
2023-09-25T17:59
в мире
косово
александр вучич
ивица дачич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проведет во вторник встречу с послами Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) и постпредом ЕС в Сербии, сообщила администрация Вучича. Встреча пройдет в свете обострения в Косово. "Президент... встретится с послами стран Квинты - США, Великобритании, Франции. Италии и Германии, как и шефом делегации ЕС во вторник, 26 сентября 2023 года, в 08.30 (09.30 мск) в здании генерального секретариата президента Республики", - сообщила администрация Вучича. Президент Сербии Александр Вучич провел в понедельник встречу с послом России Александром Боцан-Харченко. Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его на встрече о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича. По словам посла России, насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе. Он также подчеркнул своевременность инициативы Вучича по созыву внеочередного заседания Совбеза ООН по Косово, которой противодействуют западные страны-члены Совбеза. Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Вучич также призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
https://ria.ru/20230925/situatsii-1898513211.html
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в мире, косово, александр вучич, ивица дачич, евросоюз, оон, александр боцан-харченко, сша, сербия
В мире, Косово, Александр Вучич, Ивица Дачич, Евросоюз, ООН, Александр Боцан-Харченко, США, Сербия
Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово

Вучич проведет встречу с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проведет во вторник встречу с послами Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) и постпредом ЕС в Сербии, сообщила администрация Вучича.
Встреча пройдет в свете обострения в Косово.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Вчера, 15:05
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"Президент... встретится с послами стран Квинты - США, Великобритании, Франции. Италии и Германии, как и шефом делегации ЕС во вторник, 26 сентября 2023 года, в 08.30 (09.30 мск) в здании генерального секретариата президента Республики", - сообщила администрация Вучича.
Президент Сербии Александр Вучич провел в понедельник встречу с послом России Александром Боцан-Харченко. Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его на встрече о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича.
По словам посла России, насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе. Он также подчеркнул своевременность инициативы Вучича по созыву внеочередного заседания Совбеза ООН по Косово, которой противодействуют западные страны-члены Совбеза.
Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни.
Вучич также призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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24 сентября, 23:10
 
В миреКосовоАлександр ВучичИвица ДачичЕвросоюзООНАлександр Боцан-ХарченкоСШАСербия
 
 
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