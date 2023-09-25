https://ria.ru/20230925/voennye-1898494796.html
ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.09.2023
ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении
На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:03
2023-09-25T14:03
2023-09-25T14:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделениями РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады войск Украины в районе населенного Вербового. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины."За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также четыре гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230925/abrams-1898490441.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении
МО: ВС России за сутки уничтожили до ста военных ВСУ на Запорожском направлении