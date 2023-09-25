https://ria.ru/20230925/voennye-1898494796.html

ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении

ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.09.2023

ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении

На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:03

2023-09-25T14:03

2023-09-25T14:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделениями РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады войск Украины в районе населенного Вербового. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины."За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также четыре гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230925/abrams-1898490441.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины