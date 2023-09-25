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ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 25.09.2023 (обновлено: 14:19 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/voennye-1898494796.html
ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.09.2023
ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении
На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:03
2023-09-25T14:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделениями РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады войск Украины в районе населенного Вербового. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины."За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также четыре гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230925/abrams-1898490441.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до ста украинских военных на Запорожском направлении

МО: ВС России за сутки уничтожили до ста военных ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На Запорожском направлении подразделениями РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады войск Украины в районе населенного Вербового. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины.
"За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также четыре гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.
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