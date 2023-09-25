https://ria.ru/20230925/venesuela-1898413418.html

Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине

Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2023

Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине

Для мира на Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия и искусственным поддержанием конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:50

2023-09-25T08:50

2023-09-25T10:24

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Для мира на Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия и искусственным поддержанием конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. "Венесуэла присоединяется к призыву о том, что дипломатия должна взять верх над поставками оружия и поддержанием конфликта искусственным путем, который не приводит ни к каким положительным результатам", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о том, что необходимо сделать для достижения мира на Украине. По мнению Пинто, безопасность восточноевропейского региона должна быть достигнута путем дипломатических договоренностей, Каракас поддерживает все инициативы, которые необходимы. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230924/konferentsiya-1898273402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, венесуэла, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон