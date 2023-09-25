https://ria.ru/20230925/venesuela-1898413418.html
Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине
Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине
Для мира на Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия и искусственным поддержанием конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:50
2023-09-25T08:50
2023-09-25T10:24
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Для мира на Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия и искусственным поддержанием конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. "Венесуэла присоединяется к призыву о том, что дипломатия должна взять верх над поставками оружия и поддержанием конфликта искусственным путем, который не приводит ни к каким положительным результатам", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о том, что необходимо сделать для достижения мира на Украине. По мнению Пинто, безопасность восточноевропейского региона должна быть достигнута путем дипломатических договоренностей, Каракас поддерживает все инициативы, которые необходимы. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венесуэла, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине
Глава МИД Венесуэлы: дипломатия должна взять верх над поставками оружия Украине