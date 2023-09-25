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Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2023
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08:50 25.09.2023 (обновлено: 10:24 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898413418.html
Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине
Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине
Для мира на Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия и искусственным поддержанием конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:50
2023-09-25T10:24
в мире
украина
венесуэла
нью-йорк (город)
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Для мира на Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия и искусственным поддержанием конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. "Венесуэла присоединяется к призыву о том, что дипломатия должна взять верх над поставками оружия и поддержанием конфликта искусственным путем, который не приводит ни к каким положительным результатам", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о том, что необходимо сделать для достижения мира на Украине. По мнению Пинто, безопасность восточноевропейского региона должна быть достигнута путем дипломатических договоренностей, Каракас поддерживает все инициативы, которые необходимы. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230924/konferentsiya-1898273402.html
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венесуэла
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В мире, Украина, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Глава МИД Венесуэлы призвал к мирному решению конфликта на Украине

Глава МИД Венесуэлы: дипломатия должна взять верх над поставками оружия Украине

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен - РИА Новости. Для мира на Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия и искусственным поддержанием конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
"Венесуэла присоединяется к призыву о том, что дипломатия должна взять верх над поставками оружия и поддержанием конфликта искусственным путем, который не приводит ни к каким положительным результатам", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о том, что необходимо сделать для достижения мира на Украине.
По мнению Пинто, безопасность восточноевропейского региона должна быть достигнута путем дипломатических договоренностей, Каракас поддерживает все инициативы, которые необходимы.
Читайте полный текст интервью >>>
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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В миреУкраинаВенесуэлаНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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