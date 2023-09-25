https://ria.ru/20230925/trevoga-1898600512.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.09.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T22:08

2023-09-25T22:08

2023-09-25T22:08

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. Власти Севастополя объявили в регионе воздушную тревогу, об этом в 20.57 мск сообщил Развожаев. На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Также было было перекрыто движение автотранспорта на Крымском мосту (в 20.56 мск). "Отбой воздушной опасности!" - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. Движение на Крымском мосту было восстановлено в 21.52 мск.

https://ria.ru/20230925/raketa-1898598874.html

https://ria.ru/20230925/transport-1898595465.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев