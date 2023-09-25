https://ria.ru/20230925/trevoga-1898600512.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.09.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T22:08
2023-09-25T22:08
2023-09-25T22:08
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. Власти Севастополя объявили в регионе воздушную тревогу, об этом в 20.57 мск сообщил Развожаев. На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Также было было перекрыто движение автотранспорта на Крымском мосту (в 20.56 мск). "Отбой воздушной опасности!" - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. Движение на Крымском мосту было восстановлено в 21.52 мск.
https://ria.ru/20230925/raketa-1898598874.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе