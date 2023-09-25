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В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.09.2023
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:04
2023-09-25T11:04
2023-09-25T11:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым - в 10.30 (совпадает с мск) - сигнал тревоги прозвучал в Сумской области, затем – в 10.48 – в Черниговской. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя примерно полчаса ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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сумская область, украина, в мире, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, В мире, Черниговская область
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях Украины