https://ria.ru/20230925/trevoga-1898392873.html
В Киеве и еще восьми областях объявили тревогу
В Киеве и еще восьми областях объявили тревогу - РИА Новости, 25.09.2023
В Киеве и еще восьми областях объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T00:23
2023-09-25T00:23
2023-09-25T00:31
киев
украина
в мире
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 00.14 (совпадает с мск), в остальных указанных регионах тревога прозвучала с 00.11.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/odessa-1898393334.html
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киев, украина, в мире, сумская область, вооруженные силы рф
Киев, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и еще восьми областях объявили тревогу
В Киеве и еще восьми областях звучит сигнал воздушной тревоги