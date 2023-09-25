Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/tokmak-1898513431.html
При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей
При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей - РИА Новости, 25.09.2023
При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей
Трое мирных жителей Токмака Запорожской области ранены при обстреле города украинской армией, сообщили журналистам в администрации региона. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:05
2023-09-25T15:05
специальная военная операция на украине
происшествия
токмак
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843009248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a2eedd44cb99a9e4b698bf6a1323e5a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей Токмака Запорожской области ранены при обстреле города украинской армией, сообщили журналистам в администрации региона. "В 13:25 по Московскому времени со стороны ВСУ совершен обстрел окраин города Токмак. Ракета взорвалась на дорожном перекрестке Воровского - Запорожье - Бердянск. Ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя", - говорится в сообщении. На месте работают представители экстренных служб.
https://ria.ru/20230924/mirnye-1898370186.html
токмак
запорожская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843009248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc1607b0e29d18a42317f7f7c2242397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, токмак, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Токмак, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины
При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей

При обстреле окраин Токмака со стороны ВСУ ранены трое мирных жителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей Токмака Запорожской области ранены при обстреле города украинской армией, сообщили журналистам в администрации региона.
"В 13:25 по Московскому времени со стороны ВСУ совершен обстрел окраин города Токмак. Ракета взорвалась на дорожном перекрестке Воровского - Запорожье - Бердянск. Ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя", - говорится в сообщении.
На месте работают представители экстренных служб.
Обстрел Пологовского района в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей
24 сентября, 20:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТокмакЗапорожская областьЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала