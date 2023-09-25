https://ria.ru/20230925/tokmak-1898513431.html

При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей

При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей - РИА Новости, 25.09.2023

При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей

Трое мирных жителей Токмака Запорожской области ранены при обстреле города украинской армией, сообщили журналистам в администрации региона. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:05

2023-09-25T15:05

2023-09-25T15:05

специальная военная операция на украине

происшествия

токмак

запорожская область

запорожье

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843009248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a2eedd44cb99a9e4b698bf6a1323e5a.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей Токмака Запорожской области ранены при обстреле города украинской армией, сообщили журналистам в администрации региона. "В 13:25 по Московскому времени со стороны ВСУ совершен обстрел окраин города Токмак. Ракета взорвалась на дорожном перекрестке Воровского - Запорожье - Бердянск. Ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя", - говорится в сообщении. На месте работают представители экстренных служб.

https://ria.ru/20230924/mirnye-1898370186.html

токмак

запорожская область

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, токмак, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины