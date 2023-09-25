https://ria.ru/20230925/tokmak-1898513431.html
При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей
При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей - РИА Новости, 25.09.2023
При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей
Трое мирных жителей Токмака Запорожской области ранены при обстреле города украинской армией, сообщили журналистам в администрации региона. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:05
2023-09-25T15:05
2023-09-25T15:05
специальная военная операция на украине
происшествия
токмак
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей Токмака Запорожской области ранены при обстреле города украинской армией, сообщили журналистам в администрации региона. "В 13:25 по Московскому времени со стороны ВСУ совершен обстрел окраин города Токмак. Ракета взорвалась на дорожном перекрестке Воровского - Запорожье - Бердянск. Ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя", - говорится в сообщении. На месте работают представители экстренных служб.
https://ria.ru/20230924/mirnye-1898370186.html
токмак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, токмак, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Токмак, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины
При обстреле Токмака ранены трое мирных жителей
При обстреле окраин Токмака со стороны ВСУ ранены трое мирных жителей