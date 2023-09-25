https://ria.ru/20230925/tokmak-1898467204.html

Балицкий рассказал о состоянии детей, раненных при ударе ВСУ по Токмаку

Балицкий рассказал о состоянии детей, раненных при ударе ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 25.09.2023

Балицкий рассказал о состоянии детей, раненных при ударе ВСУ по Токмаку

Трое детей остаются в больнице после украинского удара по Токмаку в прошедшее воскресенье, их состояние стабильно, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:29

2023-09-25T12:29

2023-09-25T12:29

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

евгений балицкий

токмак

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Трое детей остаются в больнице после украинского удара по Токмаку в прошедшее воскресенье, их состояние стабильно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале в понедельник. "Что касается пострадавших, трое детей госпитализированы в Мелитопольскую областную больницу, состояние детей стабильное. Проведены консультации по тактике лечения с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России... Один пострадавший еще находится в стабильно тяжелом состоянии, принято решение о его переводе в Мелитопольскую областную больницу", - написал Балицкий. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь в Токмакской городской больнице, уточнил он. "В администрации города созвана комиссия по ликвидации последствий удара. В сжатые сроки инфраструктура должна быть восстановлена, а владельцам пострадавших домовладений и квартир будет оказана помощь", - подчеркнул глава региона. Как сообщала администрация Запорожской области в день обстрела, в результате ракетного удара ВСУ один мирный житель погиб и одиннадцать получили ранения.

https://ria.ru/20230923/tokmak-1898242798.html

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Кирилл Волков

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