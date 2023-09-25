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Балицкий рассказал о состоянии детей, раненных при ударе ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/tokmak-1898467204.html
Балицкий рассказал о состоянии детей, раненных при ударе ВСУ по Токмаку
Балицкий рассказал о состоянии детей, раненных при ударе ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 25.09.2023
Балицкий рассказал о состоянии детей, раненных при ударе ВСУ по Токмаку
Трое детей остаются в больнице после украинского удара по Токмаку в прошедшее воскресенье, их состояние стабильно, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:29
2023-09-25T12:29
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
токмак
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Трое детей остаются в больнице после украинского удара по Токмаку в прошедшее воскресенье, их состояние стабильно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале в понедельник. "Что касается пострадавших, трое детей госпитализированы в Мелитопольскую областную больницу, состояние детей стабильное. Проведены консультации по тактике лечения с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России... Один пострадавший еще находится в стабильно тяжелом состоянии, принято решение о его переводе в Мелитопольскую областную больницу", - написал Балицкий. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь в Токмакской городской больнице, уточнил он. "В администрации города созвана комиссия по ликвидации последствий удара. В сжатые сроки инфраструктура должна быть восстановлена, а владельцам пострадавших домовладений и квартир будет оказана помощь", - подчеркнул глава региона. Как сообщала администрация Запорожской области в день обстрела, в результате ракетного удара ВСУ один мирный житель погиб и одиннадцать получили ранения.
https://ria.ru/20230923/tokmak-1898242798.html
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безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, токмак, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Токмак, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий рассказал о состоянии детей, раненных при ударе ВСУ по Токмаку

Балицкий: трое детей, раненные при ударе ВСУ по Токмаку, остаются в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Трое детей остаются в больнице после украинского удара по Токмаку в прошедшее воскресенье, их состояние стабильно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале в понедельник.
"Что касается пострадавших, трое детей госпитализированы в Мелитопольскую областную больницу, состояние детей стабильное. Проведены консультации по тактике лечения с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России... Один пострадавший еще находится в стабильно тяжелом состоянии, принято решение о его переводе в Мелитопольскую областную больницу", - написал Балицкий. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь в Токмакской городской больнице, уточнил он.
"В администрации города созвана комиссия по ликвидации последствий удара. В сжатые сроки инфраструктура должна быть восстановлена, а владельцам пострадавших домовладений и квартир будет оказана помощь", - подчеркнул глава региона.
Как сообщала администрация Запорожской области в день обстрела, в результате ракетного удара ВСУ один мирный житель погиб и одиннадцать получили ранения.
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Токмак
23 сентября, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийТокмакУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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