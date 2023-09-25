https://ria.ru/20230925/sovfed-1898452712.html

Источник: в Совфеде предложили избрать Святенко вице-спикером палаты

Источник: в Совфеде предложили избрать Святенко вице-спикером палаты - РИА Новости, 25.09.2023

Источник: в Совфеде предложили избрать Святенко вице-спикером палаты

Совет палаты предложил рассмотреть кандидатуру председателя социального комитета Совфеда Инны Святенко на пост вице-спикера, сообщил РИА Новости источник в СФ. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:28

2023-09-25T11:28

2023-09-25T11:28

инна святенко

совет федерации рф

политика

галина карелова

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совет палаты предложил рассмотреть кандидатуру председателя социального комитета Совфеда Инны Святенко на пост вице-спикера, сообщил РИА Новости источник в СФ. По его данным, планируется, что на этом посту она сменит сенатора от Воронежской области Галину Карелову. Ранее сразу несколько источников сообщили РИА Новости, что Карелова может покинуть пост вице-спикера СФ. Этот вопрос Совфед планирует рассмотреть на пленарном заседании в понедельник. Полномочия Святенко истекают в сентябре 2024 года.

https://ria.ru/20230924/itogi-1898381341.html

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инна святенко, совет федерации рф, политика, галина карелова