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Источник: в Совфеде предложили избрать Святенко вице-спикером палаты - РИА Новости, 25.09.2023
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11:28 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/sovfed-1898452712.html
Источник: в Совфеде предложили избрать Святенко вице-спикером палаты
Источник: в Совфеде предложили избрать Святенко вице-спикером палаты - РИА Новости, 25.09.2023
Источник: в Совфеде предложили избрать Святенко вице-спикером палаты
Совет палаты предложил рассмотреть кандидатуру председателя социального комитета Совфеда Инны Святенко на пост вице-спикера, сообщил РИА Новости источник в СФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:28
2023-09-25T11:28
инна святенко
совет федерации рф
политика
галина карелова
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совет палаты предложил рассмотреть кандидатуру председателя социального комитета Совфеда Инны Святенко на пост вице-спикера, сообщил РИА Новости источник в СФ. По его данным, планируется, что на этом посту она сменит сенатора от Воронежской области Галину Карелову. Ранее сразу несколько источников сообщили РИА Новости, что Карелова может покинуть пост вице-спикера СФ. Этот вопрос Совфед планирует рассмотреть на пленарном заседании в понедельник. Полномочия Святенко истекают в сентябре 2024 года.
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инна святенко, совет федерации рф, политика, галина карелова
Инна Святенко, Совет Федерации РФ, Политика, Галина Карелова
Источник: в Совфеде предложили избрать Святенко вице-спикером палаты

В Совфеде предложили избрать Святенко вице-спикером палаты вместо Кареловой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совет палаты предложил рассмотреть кандидатуру председателя социального комитета Совфеда Инны Святенко на пост вице-спикера, сообщил РИА Новости источник в СФ.
По его данным, планируется, что на этом посту она сменит сенатора от Воронежской области Галину Карелову.
Ранее сразу несколько источников сообщили РИА Новости, что Карелова может покинуть пост вице-спикера СФ. Этот вопрос Совфед планирует рассмотреть на пленарном заседании в понедельник.
Полномочия Святенко истекают в сентябре 2024 года.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора
24 сентября, 21:51
 
Инна СвятенкоСовет Федерации РФПолитикаГалина Карелова
 
 
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