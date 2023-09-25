https://ria.ru/20230925/snegobolotokhod-1898443764.html

Магаданские волонтеры доставят снегоболотоход в зону спецоперации

Магаданские волонтеры доставят снегоболотоход в зону спецоперации - РИА Новости, 25.09.2023

Магаданские волонтеры доставят снегоболотоход в зону спецоперации

Снегоболотоход доставят в зону спецоперации магаданские волонтеры, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации Эдуард... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:05

2023-09-25T11:05

2023-09-25T11:05

надежные люди

боевое братство

иркутск

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МАГАДАН, 25 сен - РИА Новости. Снегоболотоход доставят в зону спецоперации магаданские волонтеры, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации Эдуард Козлов. "Скоро наши бойцы СВО получат новый снегоболотоход. Еще в мае "Боевое братство" заказало изготовление снегоболотохода "БАЙКАЛ 4х4" для наших ребят, участвующих в спецоперации. Сейчас в Иркутске идет сборка, и совсем скоро мы его передадим нашим мужикам", - написал Козлов.

https://ria.ru/20230505/avtomobili-1870008671.html

иркутск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

боевое братство, иркутск