https://ria.ru/20230925/smolensk-1898395767.html

Архивы: нацистский террор сократил население Смоленска в пять раз

Архивы: нацистский террор сократил население Смоленска в пять раз - РИА Новости, 25.09.2023

Архивы: нацистский террор сократил население Смоленска в пять раз

Население Смоленска в результате террора немецко-фашистских оккупантов сократилось в пять раз, следует из донесения военной прокуратуры, которое опубликовано в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T01:09

2023-09-25T01:09

2023-09-25T01:15

смоленск

россия

днепр (город)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Население Смоленска в результате террора немецко-фашистских оккупантов сократилось в пять раз, следует из донесения военной прокуратуры, которое опубликовано в новом мультимедийном разделе сайта Минобороны России "Мы помним с Алешей дороги Смоленщины...", открытом к 80-летию со дня освобождения города. 25 сентября 1943 года части и соединения Красной Армии, продолжая успешное наступление, форсировали Днепр в верхнем течении и в ходе решительного штурма освободили Смоленск, разгромив важнейший опорный пункт вермахта на московском направлении. Согласно донесению заместителя военного прокурора, приведенному Минобороны, эвакуация из города немцами была начата за месяц до освобождения. Причем, говорится в донесении, "за 5-6 дней до вступления советских войск в город Смоленск немцы начали производить уничтожение всех крупных домов в городе путем взрывов и поджогов, а оставшиеся целыми дома были заминированы различными взрывчатыми зарядами замедленного действия". Зампрокурора также отмечает, что население города силой оружия и под страхом расправ загонялось в тыл немецкой армии. Имущество предприятий и учреждений было разграблено. "К моменту вступления в город Смоленск советских войск в нем оставалось не более 1000 человек из местного населения.... Город Смоленск является доподлинно полностью разрушенным - в нем нет ни одного уцелевшего и пригодного в настоящее время для жилья и работы здания, в том числе и здания церквей. Пути сообщения в городе - железная дорога, трамвай и прочее - разрушены полностью. Разрушены электростанция, водопровод и канализация", - указывается в донесении. По данным заместителя военного прокурора, в Смоленск после освобождения начало возвращаться местное население, и спустя две недели, по состоянию на 10 октября 1943 года, в город вернулись всего около 30 тысяч человек. При этом, согласно данным всесоюзной переписи населения за 1939 год, населения Смоленска до войны насчитывало 156 тысяч 884 человека. В донесении запрокурора также указывается, что "за время пребывания немцев ими в Смоленске был введен исключительно жестокий террористический режим для советских граждан и военнопленных военнослужащих Красной Армии, рассчитанный на массовое истребление советских людей". "По самым скромным предварительным подсчетам, произведенным в процессе расследования путем вскрытия ряда ям, могил и прочих мест свалки и захоронения трупов замученных, расстрелянных, повешенных, удушенных, умерших от голода и пыток, на 10.10.1943 устанавливается число жертв от 10 000 до 12 000 человек. Есть все основания предполагать, что в процессе дальнейшего расследования число жертв немецких злодеяний по городу Смоленску еще возрастет на несколько десятков тысяч человек", - говорится в документе. Смоленску 6 мая 1985 года было присвоено почетное звание "Город-герой".

https://ria.ru/20230823/dokumenty-1891628102.html

https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

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смоленск, россия, днепр (город)