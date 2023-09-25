https://ria.ru/20230925/sevastopol-1898559182.html

Власти Севастополя выработали алгоритм оповещения об угрозе воздушных атак

Власти Севастополя выработали алгоритм оповещения об угрозе воздушных атак - РИА Новости, 25.09.2023

Власти Севастополя выработали алгоритм оповещения об угрозе воздушных атак

Оповещение об угрозе воздушной атаки в Севастополе будет проводиться несколькими способами – сиренами и громкоговорителями, сообщениями в телеканалах и в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:49

2023-09-25T17:49

2023-09-25T17:49

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Оповещение об угрозе воздушной атаки в Севастополе будет проводиться несколькими способами – сиренами и громкоговорителями, сообщениями в телеканалах и в соцсетях губернатора. "Все происходит по следующему алгоритму: как только мы получаем от военных информацию о воздушной тревоге, я лично даю команду на запуск сигнала. У нас три вида оповещения: 1) ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители и перехват федеральных каналов. 2) Публикуется информация в моем тг-канале @razvozhaev, 3) С небольшим люфтом по времени после запуска сирены и публикации в тг-канале — сигнал тревоги запускается по региональным СМИ (радио и ТВ) по команде ответственного человека от ЕДДС" , - сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение об алгоритме запуска сигналов об угрозе воздушной атаки принято на заседании оперштаба. В момент получения сигнала есть от 30 до 50 минут, чтобы спокойно выполнить все действия по принятию мер для обеспечения личной безопасности (проследовать в укрытия или остаться дома, следуя инструкции), написал губернатор. Смс-информирование, отметил губернатор, задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае неэффективна. "После того, как военные дают нам сигнал об отмене, то воздушная опасность снимается. Тогда сирена будет выключаться, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому", - написал Развожаев. Он добавил, что информирование о расположении мест укрытий по месту жительства должны были провести управляющие компании и районные администрации, эта работа будет проведена еще раз. Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол.

https://ria.ru/20230923/raketa-1898193739.html

https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев