https://ria.ru/20230925/semya-1898455478.html

В "Орленке" обсудят роль семьи в формировании нравственных ценностей

В "Орленке" обсудят роль семьи в формировании нравственных ценностей - РИА Новости, 25.09.2023

В "Орленке" обсудят роль семьи в формировании нравственных ценностей

Всероссийский родительский форум "Крепкая семья – сильная Россия" пройдет с 28 сентября по 2 октября в ВДЦ "Орленок". Его участниками станут 450 представителей... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:39

2023-09-25T11:39

2023-09-25T11:39

год педагога и наставника

сн_образование

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

александр джеус

орленок (детский центр)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Всероссийский родительский форум "Крепкая семья – сильная Россия" пройдет с 28 сентября по 2 октября в ВДЦ "Орленок". Его участниками станут 450 представителей родительской общественности из всех регионов страны, а также ведущие спикеры сферы образования и воспитания подрастающего поколения.В повестке – обсуждение вопросов воспитания и обучения детей, а также роли семьи в формировании у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ценностей.В течение четырех дней актив родителей будет посещать секционные, консультационные и тематические площадки, экспертами которых выступят представители Министерства просвещения РФ, преподаватели ведущих российских вузов, кандидаты филологических, философских и психологических наук, специалисты федеральных детских центров."Папа и мама – это первые и самые главные наставники нашей жизни. Они учат, помогают, поддерживают. Именно в семье ребенок получает первые представления о человеческих и духовно-нравственных ценностях, традициях и истории своего народа, обретает знания и навыки, которые проносит через всю свою жизнь. Укрепление института семьи, защита интересов детей – наш безусловный приоритет. Среди задач форума – обсуждение вопросов, которые волнуют родительское сообщество, проведение консультаций и определение единых подходов к воспитанию детей в семье, школе, учреждениях дополнительного образования", – прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Содержание форума выстроено по направлениям: "Политика и семья", "Культура и семья", "Экономика и семья", "Общество и семья", "Образование и семья". В рамках тематических встреч родители узнают, как привить детям любовь к чтению, поймут, как научить ребенка понимать ценность денег и управлять ими, обсудят роль отца в семейном воспитании и другие темы.Кроме того, участники познакомятся с деятельностью "Орленка" и образовательной программой развития социальной активности младших школьников "Орлята России", узнают о возможностях "Движения первых" и института советников по воспитанию в школах."В программе форума предусмотрена официальная и неформальная части: команда "Орленка" познакомит гостей с деятельностью Центра, организует экскурсии по знаковым местам, предложит участие в мастер-классах и творческих встречах. 63 года "Орленок" принимает детей – на этот раз делаем исключение: открываем двери Центра родителям России", – сказал директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.Особым пространством Всероссийского родительского форума станет НеКонференция. Это площадка, где любой участник сможет поделиться своим собственным опытом детско-родительских отношений.В завершение форума его участники присоединятся к Всероссийской акции "Спасибо учителю": в преддверии профессионального праздника педагогов представители родительского сообщества напишут открытки и письма в адрес наставников своих детей. Весточки из "Орленка" отправятся в школы разных регионов России.Организаторы Всероссийского родительского форума: Министерство просвещения РФ и Всероссийский детский центр "Орленок" при поддержке Института изучения детства, семьи и воспитания; ФГБУ "Российский детско-юношеский центр", Российского общества "Знание", Ассоциации союза писателей и издателей России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых", АО "Почта России", Первого радио Кубани.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, александр джеус, орленок (детский центр)