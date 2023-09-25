https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898428853.html

Посол в Германии призвал к прозрачному расследованию по "Северным потокам"

Посол в Германии призвал к прозрачному расследованию по "Северным потокам" - РИА Новости, 25.09.2023

Посол в Германии призвал к прозрачному расследованию по "Северным потокам"

Россия продолжит настаивать на проведении максимально прозрачного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", написал в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:23

2023-09-25T10:23

2023-09-25T10:23

северный поток — 2

северный поток

в мире

сергей нечаев (дипломат)

германия

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093876_146:53:810:427_1920x0_80_0_0_27dd397338385f2c9faf27580361d109.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия продолжит настаивать на проведении максимально прозрачного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", написал в преддверии годовщины терактов на газопроводах посол России в Германии Сергей Нечаев в комментарии, размещенном в Telegram-канале дипмиссии. "Продолжаем настаивать на обеспечении максимально прозрачного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала Германия. Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, чтобы правда стала достоянием общественности", - заявил посол. По мнению Нечаева, подрыв газопроводов создал опаснейший прецедент террористической атаки на объекты критической инфраструктуры и в случае, если виновные не будут наказаны, подобные нападения могут повториться в будущем. "Страны, занимающиеся расследованием инцидента, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. На официальные запросы следуют формальные отписки или молчание, предложения о сотрудничестве отклоняются, как и призывы к обеспечению максимальной транспарентности следственных действий. Все это вызывает крайнюю озабоченность и обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности проводимого расследования", - добавил посол. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230904/truby-1894086686.html

https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток — 2, северный поток, в мире, сергей нечаев (дипломат), германия, авария на "северных потоках"