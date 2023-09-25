https://ria.ru/20230925/raketa-1898470494.html

Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты

Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты - РИА Новости, 25.09.2023

Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты

Обломки ракеты, найденные в селе Кицканы в Приднестровье, не представляют опасности, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:43

2023-09-25T12:43

2023-09-25T12:43

в мире

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

зрк с-300

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ТИРАСПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Обломки ракеты, найденные в селе Кицканы в Приднестровье, не представляют опасности, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики. "Обнаруженная часть ракеты на месте была изучена. По данным саперов, прямой опасности она не представляет", - говорится в сообщении. Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. На место происшествия выехали саперы, подразделения правоохранительных органов. Участок, где упали обломки ракеты, оцепили. Прибыли военные наблюдатели миротворцев.

https://ria.ru/20230925/rakety-1898415343.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), зрк с-300