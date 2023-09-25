https://ria.ru/20230925/raketa-1898470494.html
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты - РИА Новости, 25.09.2023
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты
Обломки ракеты, найденные в селе Кицканы в Приднестровье, не представляют опасности, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:43
2023-09-25T12:43
2023-09-25T12:43
в мире
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
зрк с-300
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ТИРАСПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Обломки ракеты, найденные в селе Кицканы в Приднестровье, не представляют опасности, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики. "Обнаруженная часть ракеты на месте была изучена. По данным саперов, прямой опасности она не представляет", - говорится в сообщении. Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. На место происшествия выехали саперы, подразделения правоохранительных органов. Участок, где упали обломки ракеты, оцепили. Прибыли военные наблюдатели миротворцев.
https://ria.ru/20230925/rakety-1898415343.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), зрк с-300
В мире, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ЗРК С-300
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты
МВД Приднестровья: найденные в Кицканах обломки ракеты не представляют опасности