Рейтинг@Mail.ru
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/raketa-1898470494.html
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты - РИА Новости, 25.09.2023
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты
Обломки ракеты, найденные в селе Кицканы в Приднестровье, не представляют опасности, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:43
2023-09-25T12:43
в мире
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898444108_0:91:854:571_1920x0_80_0_0_5f591f34e392a4899edbac38241d925d.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Обломки ракеты, найденные в селе Кицканы в Приднестровье, не представляют опасности, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики. "Обнаруженная часть ракеты на месте была изучена. По данным саперов, прямой опасности она не представляет", - говорится в сообщении. Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. На место происшествия выехали саперы, подразделения правоохранительных органов. Участок, где упали обломки ракеты, оцепили. Прибыли военные наблюдатели миротворцев.
https://ria.ru/20230925/rakety-1898415343.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898444108_0:11:854:652_1920x0_80_0_0_ed800388e3b255158a69a37fe0277790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), зрк с-300
В мире, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ЗРК С-300
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты

МВД Приднестровья: найденные в Кицканах обломки ракеты не представляют опасности

© Фото очевидцаБлокпост в районе обнаружения обломков ракеты С-300 в Кицканах
Блокпост в районе обнаружения обломков ракеты С-300 в Кицканах
© Фото очевидца
Блокпост в районе обнаружения обломков ракеты С-300 в Кицканах
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Обломки ракеты, найденные в селе Кицканы в Приднестровье, не представляют опасности, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики.
"Обнаруженная часть ракеты на месте была изучена. По данным саперов, прямой опасности она не представляет", - говорится в сообщении.
Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. На место происшествия выехали саперы, подразделения правоохранительных органов. Участок, где упали обломки ракеты, оцепили. Прибыли военные наблюдатели миротворцев.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Есть опасения": в Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине
Вчера, 09:07
 
В миреОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала