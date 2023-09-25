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Когда включат отопление в Москве и Московской области 2023: график, число и условия
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15:20 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/otoplenie-1897584168.html
Отопление в Москве в 2023 году: когда включат, как подготовиться к сезону
Когда включат отопление в Москве и Московской области 2023: график, число и условия
Отопление в Москве в 2023 году: когда включат, как подготовиться к сезону
Ежегодно жилищно-коммунальные службы готовят тепловые сети к началу отопительного сезона. Обычно работы проходят в течение четырех месяцев и завершаются к... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:20
2023-09-25T15:20
общество
жкх
моэк
мосжилинспекция
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
москва
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ежегодно жилищно-коммунальные службы готовят тепловые сети к началу отопительного сезона. Обычно работы проходят в течение четырех месяцев и завершаются к сроку, установленному планом. Какого числа в 2023 году включат отопление в Москве и области, когда завершится отопительный сезон и от каких параметров это зависит, дадут ли тепло в квартиры москвичей в сентябре, - в материале РИА Новости.Отопление в Москве в 2023 году1 сентября власти Москвы сообщили, что к отопительному сезону 2023-24 года город полностью готов. Работы проводились на более чем 74 тыс. объектах, включая жилые дома, значимые социальные, административные и нежилые здания. Такая подготовка проводится жилищно-коммунальными службами столицы ежегодно и всегда завершается строго по графику. В течение четырех месяцев тепловые сети проходили гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки ремонтировались, а оборудование котельных обновлялось. На данный момент к работе готовы аварийные бригады, которые укомплектованы необходимой техникой и расходными материалами на случай непредвиденных поломок теплосетей. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специалисты комплекса подготовили к отопительному сезону свыше 34 тысяч жилых домов, 8,6 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий.Когда включат отопление в Москве и Московской областиДата начала отопительного сезона пока неизвестна, все зависит от погоды, например, в прошлом году из-за резкого похолодания тепло в жилые дома пришло 18 сентября, а в детские сады и больницы — раньше.График начала отопительного сезона в округахГрафик подачи тепла будет зависеть от среднесуточной температуры. Запуск котельных происходит по распоряжению правительства города в течение пяти дней, традиционно первыми начинают отапливать социальные объекты (школы, детские сады. больницы, поликлиники), потом жилые дома и коммерческую недвижимость. Обычно это происходит в конце сентября - начале октября. В этом году синоптики не прогнозируют какого-либо серьезного похолодания в Москве и области на ближайшие недели. По прогнозам специалистов, сентябрь в московском регионе в целом ожидается на два градуса теплее климатической нормы и провалов холода не будет. Так что ориентировочно ждать потепления батарей в квартирах москвичи в этом году могут в первых числах октября.При какой температуре дают отопление в квартирахВ соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, отопительный сезон в столице начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже + 8 градусов Цельсия. Но подать тепло могут и раньше, если синоптики спрогнозируют устойчивое похолодание.Что еще влияет на сроки начала отопительного сезонаВажную роль в начале отопительного сезона играет не только температура за окном, но и готовность теплосетей к запуску, при соблюдении этих двух условий тепло в дома начинает подаваться на шестой день после сохранения среднесуточной температуры на улице ниже + 8 градусов.Какая температура должна быть в помещенииЗакон устанавливает нормы температурного режима в помещениях разного предназначения в то время, когда отопление уже работает. Они должны соответствовать следующим показателям:Кроме того, существуют и допустимые отклонения от норм: превышение температуры не более 4°C, снижение в ночное время суток (с 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C (п. 15 Требований к качеству коммунальных услуг, Приложение № 1 к Правилам № 354).Как правильно измеритьДля того, чтобы правильно измерить температуру в помещении, необходимо:Что делать и куда обращаться если температура ниже нормыЕсли в квартире во время отопительного сезона холодно и температура сильно отклоняется от указанных в законе нормативных значений, граждане имеют право обратиться в управляющую компанию (УК) или жилищную инспекцию. Также во всех регионах есть горячие телефонные линии по вопросам отопления. Например, москвичи могут оставить заявку:Жители столицы контакты своей управляющей компании могут узнать на портале "Дома Москвы", Мосжилинспекция принимает обращения граждан по электронной почте mgi@mos.ru, через электронную приемную на сайте mos.ru, либо лично по адресу: проспект Мира, дом 19.В Московской области принимать жалобы по вопросам отопления также уполномочены местные УК, узнать, какая из них обслуживает дом, можно на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Оставить заявку можно по телефону или онлайн в личном кабинете, вход в который осуществляется по логину и паролю от сайта государственных услуг РФ. В Госжилинспекцию целесообразно обращаться в том случае, если УК никак не отреагировала на обращение заявителя. Жалобу можно подать через форму обратной связи на главной странице сайта ведомства, отправить по электронной почте: gilinspector@mosreg.ru или по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1, технопарк "Орбита-2". Уточнить информацию можно по телефону: +7 (499) 579-94-50.Пожаловаться на неудовлетворительную работу системы отопления жители Подмосковья могут и на портале "Добродел".Максимальный срок отключения отопления осенью или зимойВ детских садах, школах или больницах отключать тепло на протяжении всего отопительного периода запрещено. Остальные жилые помещения допустимо оставлять без отопления в общей сложности не более чем на 24 часа в месяц. Единоразовое отключение не должно превышать:Как подготовиться к отопительному сезонуОсобое внимание необходимо уделить состоянию подъезда многоквартирного дома. Если входные двери плохо закрываются, в окнах отсутствуют стекла, установлены старые радиаторы, необходимо обратиться в управляющую компанию. Жителям первых этажей важно также состояние подвального помещения, верхних - теплоизоляция чердака. Во время тестового запуска отопления нужно обратить внимание на возможные булькающие звуки, исходящие от радиаторов в квартире. Это говорит о наличии воздуха в системе, который может препятствовать правильному нагреванию батарей. Не стоит забывать и о стандартных процедурах: утеплении входной двери, оконных рам, устранению щелей под подоконником.Какого числа отключают отоплениеВ соответствии с законом, закрытие отопительного сезона наступает, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше +8 градусов. Установленных сроков не существует, обычно это происходит, если в регионе устанавливается теплая весенняя погода. Например, в прошлом 2022 году, систему отопления в Москве перевели на минимальные параметры в апреле, так как температура была выше нормы, 24 числа, когда термометры за окном стали показывать +15, власти приняли решение завершить отопительный сезон. В 2021 году это произошло 14 мая.
https://ria.ru/20230904/zhkkh-1893987068.html
https://ria.ru/20230901/sezon-1893557405.html
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общество, жкх, моэк, мосжилинспекция, госжилинспекция, московская область (подмосковье), москва, россия, отопление, жилье
Общество, ЖКХ, МОЭК, Мосжилинспекция, Госжилинспекция, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Отопление, Жилье

Отопление в Москве в 2023 году: когда включат, как подготовиться к сезону

© iStock.com / MaryvioletОтопление 2023
Отопление 2023 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© iStock.com / Maryviolet
Отопление 2023
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Оглавление
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ежегодно жилищно-коммунальные службы готовят тепловые сети к началу отопительного сезона. Обычно работы проходят в течение четырех месяцев и завершаются к сроку, установленному планом. Какого числа в 2023 году включат отопление в Москве и области, когда завершится отопительный сезон и от каких параметров это зависит, дадут ли тепло в квартиры москвичей в сентябре, - в материале РИА Новости.

Отопление в Москве в 2023 году

1 сентября власти Москвы сообщили, что к отопительному сезону 2023-24 года город полностью готов. Работы проводились на более чем 74 тыс. объектах, включая жилые дома, значимые социальные, административные и нежилые здания. Такая подготовка проводится жилищно-коммунальными службами столицы ежегодно и всегда завершается строго по графику. В течение четырех месяцев тепловые сети проходили гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки ремонтировались, а оборудование котельных обновлялось. На данный момент к работе готовы аварийные бригады, которые укомплектованы необходимой техникой и расходными материалами на случай непредвиденных поломок теплосетей. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специалисты комплекса подготовили к отопительному сезону свыше 34 тысяч жилых домов, 8,6 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий.
© iStock.com / nicoletaionescuДевушка греется в холодной квартире
Девушка греется в холодной квартире - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / nicoletaionescu
Девушка греется в холодной квартире

Когда включат отопление в Москве и Московской области

Дата начала отопительного сезона пока неизвестна, все зависит от погоды, например, в прошлом году из-за резкого похолодания тепло в жилые дома пришло 18 сентября, а в детские сады и больницы — раньше.

График начала отопительного сезона в округах

График подачи тепла будет зависеть от среднесуточной температуры. Запуск котельных происходит по распоряжению правительства города в течение пяти дней, традиционно первыми начинают отапливать социальные объекты (школы, детские сады. больницы, поликлиники), потом жилые дома и коммерческую недвижимость. Обычно это происходит в конце сентября - начале октября. В этом году синоптики не прогнозируют какого-либо серьезного похолодания в Москве и области на ближайшие недели. По прогнозам специалистов, сентябрь в московском регионе в целом ожидается на два градуса теплее климатической нормы и провалов холода не будет. Так что ориентировочно ждать потепления батарей в квартирах москвичи в этом году могут в первых числах октября.
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При какой температуре дают отопление в квартирах

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, отопительный сезон в столице начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже + 8 градусов Цельсия. Но подать тепло могут и раньше, если синоптики спрогнозируют устойчивое похолодание.

Что еще влияет на сроки начала отопительного сезона

Важную роль в начале отопительного сезона играет не только температура за окном, но и готовность теплосетей к запуску, при соблюдении этих двух условий тепло в дома начинает подаваться на шестой день после сохранения среднесуточной температуры на улице ниже + 8 градусов.

Какая температура должна быть в помещении

© iStock.com / Vlad YushinovДевушка регулирует подачу тепла от батареи
Девушка регулирует подачу тепла от батареи - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / Vlad Yushinov
Девушка регулирует подачу тепла от батареи
Закон устанавливает нормы температурного режима в помещениях разного предназначения в то время, когда отопление уже работает. Они должны соответствовать следующим показателям:
  • жилая комната - не ниже 18°С (в угловых 20°С);
  • детский сад: в спальнях 18 °C, спортивных залах 17 °C, душевых комнатах 25 °C, в столовой и помещениях для занятий 18 °C;
  • школа: во всех основных помещениях 18°С - 24°С, в спортзале и мастерских 17°С - 20°С;
  • на рабочем месте, в зависимости от вида нагрузки оптимальная температура может колебаться от 16°С - 18°С (работа, требующая больших физических усилий) до 22°С - 24°С (в случае если человек мало двигается). Температура в офисе 21°С - 23°С.
Кроме того, существуют и допустимые отклонения от норм: превышение температуры не более 4°C, снижение в ночное время суток (с 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C (п. 15 Требований к качеству коммунальных услуг, Приложение № 1 к Правилам № 354).
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Как правильно измерить

Для того, чтобы правильно измерить температуру в помещении, необходимо:
  • закрыть все окна и двери;
  • проводить измерение в самой большой комнате квартиры, стоя с градусником в самой ее середине;
  • термометр нужно держать на расстоянии одного метра от пола;
  • важно, чтобы батарея и наружная стена находились от измерительного прибора не ближе, чем 0,5 метра.

Что делать и куда обращаться если температура ниже нормы

Если в квартире во время отопительного сезона холодно и температура сильно отклоняется от указанных в законе нормативных значений, граждане имеют право обратиться в управляющую компанию (УК) или жилищную инспекцию. Также во всех регионах есть горячие телефонные линии по вопросам отопления. Например, москвичи могут оставить заявку:
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Жители Москвы держат руки над батареей
Жители столицы контакты своей управляющей компании могут узнать на портале "Дома Москвы", Мосжилинспекция принимает обращения граждан по электронной почте mgi@mos.ru, через электронную приемную на сайте mos.ru, либо лично по адресу: проспект Мира, дом 19.
В Московской области принимать жалобы по вопросам отопления также уполномочены местные УК, узнать, какая из них обслуживает дом, можно на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Оставить заявку можно по телефону или онлайн в личном кабинете, вход в который осуществляется по логину и паролю от сайта государственных услуг РФ. В Госжилинспекцию целесообразно обращаться в том случае, если УК никак не отреагировала на обращение заявителя. Жалобу можно подать через форму обратной связи на главной странице сайта ведомства, отправить по электронной почте: gilinspector@mosreg.ru или по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1, технопарк "Орбита-2". Уточнить информацию можно по телефону: +7 (499) 579-94-50.
Пожаловаться на неудовлетворительную работу системы отопления жители Подмосковья могут и на портале "Добродел".
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Максимальный срок отключения отопления осенью или зимой

В детских садах, школах или больницах отключать тепло на протяжении всего отопительного периода запрещено. Остальные жилые помещения допустимо оставлять без отопления в общей сложности не более чем на 24 часа в месяц. Единоразовое отключение не должно превышать:
  • 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12°С;
  • 8 часов при температуре в помещении от 10°С до 12°С;
  • 4 часа, если температура в помещении от 8°С до 10°С.

Как подготовиться к отопительному сезону

Особое внимание необходимо уделить состоянию подъезда многоквартирного дома. Если входные двери плохо закрываются, в окнах отсутствуют стекла, установлены старые радиаторы, необходимо обратиться в управляющую компанию. Жителям первых этажей важно также состояние подвального помещения, верхних - теплоизоляция чердака. Во время тестового запуска отопления нужно обратить внимание на возможные булькающие звуки, исходящие от радиаторов в квартире. Это говорит о наличии воздуха в системе, который может препятствовать правильному нагреванию батарей. Не стоит забывать и о стандартных процедурах: утеплении входной двери, оконных рам, устранению щелей под подоконником.
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Какого числа отключают отопление

В соответствии с законом, закрытие отопительного сезона наступает, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше +8 градусов. Установленных сроков не существует, обычно это происходит, если в регионе устанавливается теплая весенняя погода. Например, в прошлом 2022 году, систему отопления в Москве перевели на минимальные параметры в апреле, так как температура была выше нормы, 24 числа, когда термометры за окном стали показывать +15, власти приняли решение завершить отопительный сезон. В 2021 году это произошло 14 мая.
 
ОбществоЖКХМОЭКМосжилинспекцияГосжилинспекцияМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияОтоплениеЖилье
 
 
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