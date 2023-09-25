https://ria.ru/20230925/otoplenie-1897584168.html

Отопление в Москве в 2023 году: когда включат, как подготовиться к сезону

Когда включат отопление в Москве и Московской области 2023: график, число и условия

Отопление в Москве в 2023 году: когда включат, как подготовиться к сезону

Ежегодно жилищно-коммунальные службы готовят тепловые сети к началу отопительного сезона. Обычно работы проходят в течение четырех месяцев и завершаются к... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:20

2023-09-25T15:20

2023-09-25T15:20

общество

жкх

моэк

мосжилинспекция

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

москва

россия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ежегодно жилищно-коммунальные службы готовят тепловые сети к началу отопительного сезона. Обычно работы проходят в течение четырех месяцев и завершаются к сроку, установленному планом. Какого числа в 2023 году включат отопление в Москве и области, когда завершится отопительный сезон и от каких параметров это зависит, дадут ли тепло в квартиры москвичей в сентябре, - в материале РИА Новости.Отопление в Москве в 2023 году1 сентября власти Москвы сообщили, что к отопительному сезону 2023-24 года город полностью готов. Работы проводились на более чем 74 тыс. объектах, включая жилые дома, значимые социальные, административные и нежилые здания. Такая подготовка проводится жилищно-коммунальными службами столицы ежегодно и всегда завершается строго по графику. В течение четырех месяцев тепловые сети проходили гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки ремонтировались, а оборудование котельных обновлялось. На данный момент к работе готовы аварийные бригады, которые укомплектованы необходимой техникой и расходными материалами на случай непредвиденных поломок теплосетей. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специалисты комплекса подготовили к отопительному сезону свыше 34 тысяч жилых домов, 8,6 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий.Когда включат отопление в Москве и Московской областиДата начала отопительного сезона пока неизвестна, все зависит от погоды, например, в прошлом году из-за резкого похолодания тепло в жилые дома пришло 18 сентября, а в детские сады и больницы — раньше.График начала отопительного сезона в округахГрафик подачи тепла будет зависеть от среднесуточной температуры. Запуск котельных происходит по распоряжению правительства города в течение пяти дней, традиционно первыми начинают отапливать социальные объекты (школы, детские сады. больницы, поликлиники), потом жилые дома и коммерческую недвижимость. Обычно это происходит в конце сентября - начале октября. В этом году синоптики не прогнозируют какого-либо серьезного похолодания в Москве и области на ближайшие недели. По прогнозам специалистов, сентябрь в московском регионе в целом ожидается на два градуса теплее климатической нормы и провалов холода не будет. Так что ориентировочно ждать потепления батарей в квартирах москвичи в этом году могут в первых числах октября.При какой температуре дают отопление в квартирахВ соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, отопительный сезон в столице начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже + 8 градусов Цельсия. Но подать тепло могут и раньше, если синоптики спрогнозируют устойчивое похолодание.Что еще влияет на сроки начала отопительного сезонаВажную роль в начале отопительного сезона играет не только температура за окном, но и готовность теплосетей к запуску, при соблюдении этих двух условий тепло в дома начинает подаваться на шестой день после сохранения среднесуточной температуры на улице ниже + 8 градусов.Какая температура должна быть в помещенииЗакон устанавливает нормы температурного режима в помещениях разного предназначения в то время, когда отопление уже работает. Они должны соответствовать следующим показателям:Кроме того, существуют и допустимые отклонения от норм: превышение температуры не более 4°C, снижение в ночное время суток (с 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C (п. 15 Требований к качеству коммунальных услуг, Приложение № 1 к Правилам № 354).Как правильно измеритьДля того, чтобы правильно измерить температуру в помещении, необходимо:Что делать и куда обращаться если температура ниже нормыЕсли в квартире во время отопительного сезона холодно и температура сильно отклоняется от указанных в законе нормативных значений, граждане имеют право обратиться в управляющую компанию (УК) или жилищную инспекцию. Также во всех регионах есть горячие телефонные линии по вопросам отопления. Например, москвичи могут оставить заявку:Жители столицы контакты своей управляющей компании могут узнать на портале "Дома Москвы", Мосжилинспекция принимает обращения граждан по электронной почте mgi@mos.ru, через электронную приемную на сайте mos.ru, либо лично по адресу: проспект Мира, дом 19.В Московской области принимать жалобы по вопросам отопления также уполномочены местные УК, узнать, какая из них обслуживает дом, можно на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Оставить заявку можно по телефону или онлайн в личном кабинете, вход в который осуществляется по логину и паролю от сайта государственных услуг РФ. В Госжилинспекцию целесообразно обращаться в том случае, если УК никак не отреагировала на обращение заявителя. Жалобу можно подать через форму обратной связи на главной странице сайта ведомства, отправить по электронной почте: gilinspector@mosreg.ru или по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1, технопарк "Орбита-2". Уточнить информацию можно по телефону: +7 (499) 579-94-50.Пожаловаться на неудовлетворительную работу системы отопления жители Подмосковья могут и на портале "Добродел".Максимальный срок отключения отопления осенью или зимойВ детских садах, школах или больницах отключать тепло на протяжении всего отопительного периода запрещено. Остальные жилые помещения допустимо оставлять без отопления в общей сложности не более чем на 24 часа в месяц. Единоразовое отключение не должно превышать:Как подготовиться к отопительному сезонуОсобое внимание необходимо уделить состоянию подъезда многоквартирного дома. Если входные двери плохо закрываются, в окнах отсутствуют стекла, установлены старые радиаторы, необходимо обратиться в управляющую компанию. Жителям первых этажей важно также состояние подвального помещения, верхних - теплоизоляция чердака. Во время тестового запуска отопления нужно обратить внимание на возможные булькающие звуки, исходящие от радиаторов в квартире. Это говорит о наличии воздуха в системе, который может препятствовать правильному нагреванию батарей. Не стоит забывать и о стандартных процедурах: утеплении входной двери, оконных рам, устранению щелей под подоконником.Какого числа отключают отоплениеВ соответствии с законом, закрытие отопительного сезона наступает, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше +8 градусов. Установленных сроков не существует, обычно это происходит, если в регионе устанавливается теплая весенняя погода. Например, в прошлом 2022 году, систему отопления в Москве перевели на минимальные параметры в апреле, так как температура была выше нормы, 24 числа, когда термометры за окном стали показывать +15, власти приняли решение завершить отопительный сезон. В 2021 году это произошло 14 мая.

https://ria.ru/20230904/zhkkh-1893987068.html

https://ria.ru/20230901/sezon-1893557405.html

https://ria.ru/20230821/subsidiya-1891385409.html

https://realty.ria.ru/20230818/zhile-1890680726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жкх, моэк, мосжилинспекция, госжилинспекция, московская область (подмосковье), москва, россия, отопление, жилье