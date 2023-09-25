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Эксперты выяснили, отели каких регионов быстрее всех выходят в онлайн - РИА Новости, 25.09.2023
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Туризм
 
04:28 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/oteli-1898104120.html
Эксперты выяснили, отели каких регионов быстрее всех выходят в онлайн
Эксперты выяснили, отели каких регионов быстрее всех выходят в онлайн - РИА Новости, 25.09.2023
Эксперты выяснили, отели каких регионов быстрее всех выходят в онлайн
С января по сентябрь 2023 года количество отелей и других объектов, которые начали продавать номера в онлайне через агрегаторы, увеличилось на 37 процентов,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T04:28
2023-09-25T04:28
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика алтай
чувашская республика (чувашия)
отдых в россии
республика дагестан
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МОСКВА, 25 сен —РИА Новости. С января по сентябрь 2023 года количество отелей и других объектов, которые начали продавать номера в онлайне через агрегаторы, увеличилось на 37 процентов, сообщает Bronevik.com, входящий в МТС Travel.Аналитики отельного консолидатора изучили статистику подключения средств размещения туристов к каналам онлайн-продаж. Активнее всего цифровизация происходит в сегменте кемпингов и глэмпингов."Значительнее всего прирост отелей и других объектов размещения, доступных для онлайн-бронирования через каналы продаж, зафиксирован в Республике Алтай, — уточняют эксперты. — Здесь с начала года стало в 2,1 раза больше отелей, которые туристы могут выбрать и оплатить онлайн". В первую тройку также вошли Республика Дагестан и Чувашская Республика, где отелей, доступных онлайн, стало в два раза больше."Разворот самостоятельных туристов в сторону путешествий внутри страны привел к повышенному спросу на размещение в регионах, — отметила Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com. — Это, с одной стороны, простимулировало отельеров продавать номера онлайн, поскольку именно так бронирует наиболее платежеспособная аудитория, которая предпочитает самостоятельно организовывать свой отдых". С другой стороны, по ее словам, на платформы бронирования начали выходить объекты с малым номерным фондом, в том числе апартаменты, гостевые дома и новые форматы типа глэмпингов. "Мы видим устойчивую тенденцию отельных продаж в онлайн-каналах, которая становится обязательным минимумом для объектов по всей стране", — уточнила Гончаренко.
https://ria.ru/20230920/puteshestviya-1897293727.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Алтай, Чувашская Республика (Чувашия), отдых в России, Республика Дагестан, Отели
Эксперты выяснили, отели каких регионов быстрее всех выходят в онлайн

Отели Алтая, Дагестана и Чувашии лидируют по скорости выхода в онлайн

© Depositphotos.com / mihtianderДевушка в гамаке
Девушка в гамаке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Depositphotos.com / mihtiander
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МОСКВА, 25 сен РИА Новости. С января по сентябрь 2023 года количество отелей и других объектов, которые начали продавать номера в онлайне через агрегаторы, увеличилось на 37 процентов, сообщает Bronevik.com, входящий в МТС Travel.
Аналитики отельного консолидатора изучили статистику подключения средств размещения туристов к каналам онлайн-продаж. Активнее всего цифровизация происходит в сегменте кемпингов и глэмпингов.
"Значительнее всего прирост отелей и других объектов размещения, доступных для онлайн-бронирования через каналы продаж, зафиксирован в Республике Алтай, — уточняют эксперты. — Здесь с начала года стало в 2,1 раза больше отелей, которые туристы могут выбрать и оплатить онлайн". В первую тройку также вошли Республика Дагестан и Чувашская Республика, где отелей, доступных онлайн, стало в два раза больше.
"Разворот самостоятельных туристов в сторону путешествий внутри страны привел к повышенному спросу на размещение в регионах, — отметила Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com. — Это, с одной стороны, простимулировало отельеров продавать номера онлайн, поскольку именно так бронирует наиболее платежеспособная аудитория, которая предпочитает самостоятельно организовывать свой отдых".
С другой стороны, по ее словам, на платформы бронирования начали выходить объекты с малым номерным фондом, в том числе апартаменты, гостевые дома и новые форматы типа глэмпингов.
"Мы видим устойчивую тенденцию отельных продаж в онлайн-каналах, которая становится обязательным минимумом для объектов по всей стране", — уточнила Гончаренко.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыРеспублика АлтайЧувашская Республика (Чувашия)отдых в РоссииРеспублика ДагестанОтели
 
 
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