https://ria.ru/20230925/odessa-1898503841.html

СМИ: порт Одессы пока не может отгружать зерно

СМИ: порт Одессы пока не может отгружать зерно - РИА Новости, 25.09.2023

СМИ: порт Одессы пока не может отгружать зерно

Инфраструктура для погрузки зерна в Одесском порту получила значительные повреждения, восстановить объекты, скорее всего, в ближайшее время будет трудно, пишет... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:31

2023-09-25T14:31

2023-09-25T15:18

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Инфраструктура для погрузки зерна в Одесском порту получила значительные повреждения, восстановить объекты, скорее всего, в ближайшее время будет трудно, пишет местное издание "Думская" в Telegram-канале."Ночью взрывная волна от прилета <...> по отелю "Одесса" дошла до Приморского бульвара — повреждения получили здание гостиницы "Лондонская" и несколько соседних домов. (Второй удар. — Прим. ред.) пришелся по портовой инфраструктуре. Разрушенным оказался напольный склад хранения зерна, которое оттуда загружается в трюмы сухогрузов", — говорится в публикации.По данным СМИ, также повреждения могли затронуть систему доставки зерна от склада к причалу вместе с погрузочными механизмами, восстановить которую в короткие сроки, как предполагает издание, будет очень сложно."Это значит, что, вероятно, Одесский порт пока не сможет принимать балкеры и отгружать продовольствие", — резюмировали журналисты.По данным издания, также повреждения получили несколько судов, пришвартованных у причалов Морского вокзала. Речь идет среди прочего о нескольких иностранных буксирах частной компании, находящихся в тайм-чартере.В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях. Позднее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что в результате взрывов в Одессе повреждено зернохранилище и "фактически уничтожен" Морской вокзал. Российские Вооруженные силы начали наносить удары по объектам инфраструктуры в городах Украины в октябре 2022 года, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, одесская область, ситуация в днр и лнр, украина