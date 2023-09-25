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СМИ: порт Одессы пока не может отгружать зерно - РИА Новости, 25.09.2023
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14:31 25.09.2023 (обновлено: 15:18 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/odessa-1898503841.html
СМИ: порт Одессы пока не может отгружать зерно
СМИ: порт Одессы пока не может отгружать зерно - РИА Новости, 25.09.2023
СМИ: порт Одессы пока не может отгружать зерно
Инфраструктура для погрузки зерна в Одесском порту получила значительные повреждения, восстановить объекты, скорее всего, в ближайшее время будет трудно, пишет... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:31
2023-09-25T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Инфраструктура для погрузки зерна в Одесском порту получила значительные повреждения, восстановить объекты, скорее всего, в ближайшее время будет трудно, пишет местное издание "Думская" в Telegram-канале."Ночью взрывная волна от прилета &lt;...&gt; по отелю "Одесса" дошла до Приморского бульвара — повреждения получили здание гостиницы "Лондонская" и несколько соседних домов. (Второй удар. — Прим. ред.) пришелся по портовой инфраструктуре. Разрушенным оказался напольный склад хранения зерна, которое оттуда загружается в трюмы сухогрузов", — говорится в публикации.По данным СМИ, также повреждения могли затронуть систему доставки зерна от склада к причалу вместе с погрузочными механизмами, восстановить которую в короткие сроки, как предполагает издание, будет очень сложно."Это значит, что, вероятно, Одесский порт пока не сможет принимать балкеры и отгружать продовольствие", — резюмировали журналисты.По данным издания, также повреждения получили несколько судов, пришвартованных у причалов Морского вокзала. Речь идет среди прочего о нескольких иностранных буксирах частной компании, находящихся в тайм-чартере.В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях. Позднее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что в результате взрывов в Одессе повреждено зернохранилище и "фактически уничтожен" Морской вокзал. Российские Вооруженные силы начали наносить удары по объектам инфраструктуры в городах Украины в октябре 2022 года, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html
https://ria.ru/20230907/odessa-1894719604.html
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в мире, одесса, одесская область, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
СМИ: порт Одессы пока не может отгружать зерно

"Думская": система погрузки зерна в порту Одессы получила серьезные повреждения

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Инфраструктура для погрузки зерна в Одесском порту получила значительные повреждения, восстановить объекты, скорее всего, в ближайшее время будет трудно, пишет местное издание "Думская" в Telegram-канале.
"Ночью взрывная волна от прилета <...> по отелю "Одесса" дошла до Приморского бульвара — повреждения получили здание гостиницы "Лондонская" и несколько соседних домов. (Второй удар. — Прим. ред.) пришелся по портовой инфраструктуре. Разрушенным оказался напольный склад хранения зерна, которое оттуда загружается в трюмы сухогрузов", — говорится в публикации.
По данным СМИ, также повреждения могли затронуть систему доставки зерна от склада к причалу вместе с погрузочными механизмами, восстановить которую в короткие сроки, как предполагает издание, будет очень сложно.
"Это значит, что, вероятно, Одесский порт пока не сможет принимать балкеры и отгружать продовольствие", — резюмировали журналисты.
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По данным издания, также повреждения получили несколько судов, пришвартованных у причалов Морского вокзала. Речь идет среди прочего о нескольких иностранных буксирах частной компании, находящихся в тайм-чартере.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях. Позднее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что в результате взрывов в Одессе повреждено зернохранилище и "фактически уничтожен" Морской вокзал.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по объектам инфраструктуры в городах Украины в октябре 2022 года, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская областьСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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