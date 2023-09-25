https://ria.ru/20230925/obstrely-1898445783.html

Интенсивность обстрелов Белгородской области ВСУ снизилась в три раза

Интенсивность обстрелов Белгородской области ВСУ снизилась в три раза - РИА Новости, 25.09.2023

Интенсивность обстрелов Белгородской области ВСУ снизилась в три раза

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили в три раза меньше боеприпасов по районам Белгородской области, чем днем ранее, следует из информации губернатора РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:13

2023-09-25T11:13

2023-09-25T11:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили в три раза меньше боеприпасов по районам Белгородской области, чем днем ранее, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в его телеграм-канале. В понедельник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе в воскресенье, 24 сентября. Украинские военные выпустили 30 снарядов по пяти приграничным муниципалитетам, в том числе один боеприпас был сброшен с дрона в Волоконовском районе. В результате снаряд попал в проезжающий "Камаз". Водитель получил легкую контузию и осколочные ранения, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Сравнивая с предыдущими днями, можно отметить, что в воскресенье количество выпущенных снарядов сократилось в три раза. В то время как днем ранее было выпущено 89 снарядов, в среднем за сентябрь число снарядов в сутки составляет 92. Таким образом, можно сказать, что интенсивность обстрелов в воскресенье значительно снизилась. "В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Ближнее сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Стрелецкое после работы ПВО выявлены повреждения кровли в одном частном домовладении. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Долгое – зафиксировано два прилета", - написал Гладков. Он добавил, что в Краснояружском районе по окраинам поселков Прилесье, Илек-Пеньковка и села Графовка выпущено в сумме семь артиллерийских снарядов. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 минометных снарядов, по селу Вознесеновка – 5, по МАПП "Шебекино" – 3 минометных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230925/obstrel-1898434732.html

https://ria.ru/20230924/dron-1898330399.html

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Влада Копылова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район