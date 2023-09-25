https://ria.ru/20230925/obstrel-1898445181.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 25.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району, Макеевке и Ясиноватой, сообщило представительство РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:11

2023-09-25T11:11

2023-09-25T11:12

в мире

донецк

макеевка

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нато

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району, Макеевке и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.50 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Кроме того, украинские войска с 7.50 по 8.25 выпустили в общей сложности еще десять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району, Макеевке и Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230925/obstrel-1898411032.html

https://ria.ru/20230924/obstrel-1898330720.html

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макеевка

ясиноватая

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, макеевка, ясиноватая, нато, сцкк