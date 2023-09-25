ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район 16 снарядами
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району, Макеевке и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.50 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном представительства.
Кроме того, украинские войска с 7.50 по 8.25 выпустили в общей сложности еще десять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району, Макеевке и Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.