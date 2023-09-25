https://ria.ru/20230925/obstrel-1898434732.html
В Белгородской области два человека пострадали при обстреле
В Белгородской области два человека пострадали при обстреле - РИА Новости, 25.09.2023
В Белгородской области два человека пострадали при обстреле
Два человека пострадали при обстреле украинскими военными поселка Уразово в Белгородской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:48
2023-09-25T10:48
2023-09-25T11:13
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими военными поселка Уразово в Белгородской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков.Он уточнил, что снаряд попал в хозяйственную постройку, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения."На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается", - добавил глава области.Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230922/zhile-1898142646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области два человека пострадали при обстреле
В Белгородской области два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ