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В Белгородской области два человека пострадали при обстреле - РИА Новости, 25.09.2023
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10:48 25.09.2023 (обновлено: 11:13 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/obstrel-1898434732.html
В Белгородской области два человека пострадали при обстреле
В Белгородской области два человека пострадали при обстреле - РИА Новости, 25.09.2023
В Белгородской области два человека пострадали при обстреле
Два человека пострадали при обстреле украинскими военными поселка Уразово в Белгородской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:48
2023-09-25T11:13
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими военными поселка Уразово в Белгородской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков.Он уточнил, что снаряд попал в хозяйственную постройку, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения."На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается", - добавил глава области.Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области два человека пострадали при обстреле

В Белгородской области два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела поселка Уразово
Последствия обстрела поселка Уразово - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела поселка Уразово
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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими военными поселка Уразово в Белгородской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков.
Он уточнил, что снаряд попал в хозяйственную постройку, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения.
"На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается", - добавил глава области.
Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
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Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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