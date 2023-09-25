https://ria.ru/20230925/obstrel-1898434732.html

В Белгородской области два человека пострадали при обстреле

В Белгородской области два человека пострадали при обстреле - РИА Новости, 25.09.2023

В Белгородской области два человека пострадали при обстреле

Два человека пострадали при обстреле украинскими военными поселка Уразово в Белгородской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:48

2023-09-25T10:48

2023-09-25T11:13

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898445029_0:0:1156:651_1920x0_80_0_0_e10f455df0ddb9f33768296b5eac6e7d.jpg

БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими военными поселка Уразово в Белгородской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков.Он уточнил, что снаряд попал в хозяйственную постройку, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения."На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается", - добавил глава области.Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230922/zhile-1898142646.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия