https://ria.ru/20230925/obstrel-1898411032.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:22

2023-09-25T08:22

2023-09-25T08:22

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.35 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 7.50 - н.п. Семеновка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230924/obstrel-1898330720.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия