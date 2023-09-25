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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/obstrel-1898411032.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:22
2023-09-25T08:22
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.35 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 7.50 - н.п. Семеновка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230924/obstrel-1898330720.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.35 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 7.50 - н.п. Семеновка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт
24 сентября, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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