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Представитель Джонсона опроверг историю няни о причине ее увольнения - РИА Новости, 25.09.2023
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12:39 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/nyanya-1898468898.html
Представитель Джонсона опроверг историю няни о причине ее увольнения
Представитель Джонсона опроверг историю няни о причине ее увольнения - РИА Новости, 25.09.2023
Представитель Джонсона опроверг историю няни о причине ее увольнения
Представитель семьи бывшего британского премьера Бориса Джонсона опроверг заявления няни его ребенка о том, что ее уволили из-за выпитого с ним бокала вина. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:39
2023-09-25T12:39
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Представитель семьи бывшего британского премьера Бориса Джонсона опроверг заявления няни его ребенка о том, что ее уволили из-за выпитого с ним бокала вина. Поступившая няней в дом Джонсонов 59-летняя уроженка Зимбабве Тереза Доус ранее заявила, что жена Джонсона уволила ее всего лишь через три дня работы из-за того, что она выпила бокал вина с экс-премьером, не дав даже подержать ребенка, сообщала ранее газета Mirror. "Это сообщение совершенно не соответствует действительности. Разочаровывает видеть, как кто-то, кто стремился завоевать доверие, злоупотребляет им, чтобы создать совершенно ложную историю ради финансовой выгоды", - приводит слова представителя семьи газета Times. Няня считает, что ей причитаются "тысячи" фунтов за работу у четы экс-премьера и выходное пособие, так как с ней заключали контракт на три месяца, и рассматривает возможность подачи иска, утверждала Mirror.
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в мире, борис джонсон, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Великобритания
Представитель Джонсона опроверг историю няни о причине ее увольнения

Представитель Джонсона опроверг сообщение об увольнении няни за бокал вина с ним

© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Представитель семьи бывшего британского премьера Бориса Джонсона опроверг заявления няни его ребенка о том, что ее уволили из-за выпитого с ним бокала вина.
Поступившая няней в дом Джонсонов 59-летняя уроженка Зимбабве Тереза Доус ранее заявила, что жена Джонсона уволила ее всего лишь через три дня работы из-за того, что она выпила бокал вина с экс-премьером, не дав даже подержать ребенка, сообщала ранее газета Mirror.
"Это сообщение совершенно не соответствует действительности. Разочаровывает видеть, как кто-то, кто стремился завоевать доверие, злоупотребляет им, чтобы создать совершенно ложную историю ради финансовой выгоды", - приводит слова представителя семьи газета Times.
Няня считает, что ей причитаются "тысячи" фунтов за работу у четы экс-премьера и выходное пособие, так как с ней заключали контракт на три месяца, и рассматривает возможность подачи иска, утверждала Mirror.
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