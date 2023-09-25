https://ria.ru/20230925/nyanya-1898468898.html

Представитель Джонсона опроверг историю няни о причине ее увольнения

Представитель Джонсона опроверг историю няни о причине ее увольнения - РИА Новости, 25.09.2023

Представитель Джонсона опроверг историю няни о причине ее увольнения

Представитель семьи бывшего британского премьера Бориса Джонсона опроверг заявления няни его ребенка о том, что ее уволили из-за выпитого с ним бокала вина. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:39

2023-09-25T12:39

2023-09-25T12:39

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борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Представитель семьи бывшего британского премьера Бориса Джонсона опроверг заявления няни его ребенка о том, что ее уволили из-за выпитого с ним бокала вина. Поступившая няней в дом Джонсонов 59-летняя уроженка Зимбабве Тереза Доус ранее заявила, что жена Джонсона уволила ее всего лишь через три дня работы из-за того, что она выпила бокал вина с экс-премьером, не дав даже подержать ребенка, сообщала ранее газета Mirror. "Это сообщение совершенно не соответствует действительности. Разочаровывает видеть, как кто-то, кто стремился завоевать доверие, злоупотребляет им, чтобы создать совершенно ложную историю ради финансовой выгоды", - приводит слова представителя семьи газета Times. Няня считает, что ей причитаются "тысячи" фунтов за работу у четы экс-премьера и выходное пособие, так как с ней заключали контракт на три месяца, и рассматривает возможность подачи иска, утверждала Mirror.

https://ria.ru/20230909/dzhonson-1895249414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис джонсон, великобритания