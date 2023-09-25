https://ria.ru/20230925/narabotki-1898443951.html
Новгородская область представила в Казахстане перспективные наработки
Новгородская область представила в Казахстане перспективные наработки - РИА Новости, 25.09.2023
Новгородская область представила в Казахстане перспективные наработки
Новгородская область представила в Казахстане перспективные наработки – электродвигатели для буровых установок, пневматический манипулятор, модульный протез... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:06
2023-09-25T11:06
2023-09-25T11:42
новгородская область
андрей никитин (политик)
казахстан
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Новгородская область представила в Казахстане перспективные наработки – электродвигатели для буровых установок, пневматический манипулятор, модульный протез предплечья, систему управления для химико-технических процессов, рассказал губернатор Андрей Никитин на встрече с акимом области Улытау Бериком Абдигалиулы. Как передает пресс-служба губернатора, новгородская делегация во главе с Никитиным находится с рабочей поездкой в Казахстане. В октябре 2022 года правительство региона подписало меморандум о сотрудничестве с акиматом Улытау. В понедельник, 24 сентября, Никитин встретился с Абдигалиулы. Губернатор рассказал, что доля Казахстана во внешнеторговом обороте Новгородской области сейчас составляет около 2,5%. В основном на экспорт идет упаковка из бумаги и картона, удобрения и средства для гигиены. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Астане 25-27 сентября, регион презентовал стенд с товарами новгородских производителей. "Хотели бы выйти на поставку более технологичной продукции. В частности, для нефтедобывающих компаний. Наше предприятие "Новгородэлектроремонт" производит электродвигатели, применяемые на буровых установках. Они без изменений конструкции позволяют заменить американские аналоги производителя Baldor. Кроме того, предприятие уже заключило договор с казахстанской фирмой ТОО "Камкор Локомотив" на поставку обмоток на тяговые электродвигатели для локомотивов. Есть и другие перспективные наработки, представленные на нашем стенде, такие как: пневматический манипулятор, модульный протез предплечья, отечественная система управления для химико-технических процессов, горнолыжные костюмы", - рассказал Никитин. Уточняется, что сейчас два электродвигателя компании "Новгородэлектроремонт" уже проходят опытно-промышленную эксплуатацию в дочерней компании "Роснефти" в Нефтеюганске. Апробация завершится в январе 2024 года. До конца года запланирована поставка двух двигателей для "Газпрома". Кроме того, предприятием подписана дорожная карта о поставке в 2024 году 100 электродвигателей ООО "Уралмаш НГО Холдинг", которое является производителем буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Как сообщает пресс-служба губернатора, была подписана дорожная карта по сотрудничеству между Новгородской областью и областью Улытау на 2023-2025 годы.
https://ria.ru/20230921/sotszaschita-1897896761.html
https://ria.ru/20230921/sotszaschita-1897896761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), казахстан
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Казахстан
АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Новгородская область представила в Казахстане перспективные наработки – электродвигатели для буровых установок, пневматический манипулятор, модульный протез предплечья, систему управления для химико-технических процессов, рассказал губернатор Андрей Никитин на встрече с акимом области Улытау Бериком Абдигалиулы.
Как передает пресс-служба губернатора, новгородская делегация во главе с Никитиным находится с рабочей поездкой в Казахстане. В октябре 2022 года правительство региона подписало меморандум о сотрудничестве с акиматом Улытау. В понедельник, 24 сентября, Никитин встретился с Абдигалиулы. Губернатор рассказал, что доля Казахстана во внешнеторговом обороте Новгородской области сейчас составляет около 2,5%. В основном на экспорт идет упаковка из бумаги и картона, удобрения и средства для гигиены. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Астане
25-27 сентября, регион презентовал стенд с товарами новгородских производителей.
Работников в соцзащите Новгородской области стало больше на 50 процентов
"Хотели бы выйти на поставку более технологичной продукции. В частности, для нефтедобывающих компаний. Наше предприятие "Новгородэлектроремонт" производит электродвигатели, применяемые на буровых установках. Они без изменений конструкции позволяют заменить американские аналоги производителя Baldor. Кроме того, предприятие уже заключило договор с казахстанской фирмой ТОО "Камкор Локомотив" на поставку обмоток на тяговые электродвигатели для локомотивов. Есть и другие перспективные наработки, представленные на нашем стенде, такие как: пневматический манипулятор, модульный протез предплечья, отечественная система управления для химико-технических процессов, горнолыжные костюмы", - рассказал Никитин.
Уточняется, что сейчас два электродвигателя компании "Новгородэлектроремонт" уже проходят опытно-промышленную эксплуатацию в дочерней компании "Роснефти
" в Нефтеюганске
. Апробация завершится в январе 2024 года. До конца года запланирована поставка двух двигателей для "Газпрома
". Кроме того, предприятием подписана дорожная карта о поставке в 2024 году 100 электродвигателей ООО "Уралмаш НГО Холдинг", которое является производителем буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения.
Как сообщает пресс-служба губернатора, была подписана дорожная карта по сотрудничеству между Новгородской областью и областью Улытау на 2023-2025 годы.
Работников в соцзащите Новгородской области стало больше на 50 процентов