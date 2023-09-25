https://ria.ru/20230925/napadenie-1898502444.html
В Татарстане ищут мужчину, который с топором напал на местного жителя
В Татарстане ищут мужчину, который с топором напал на местного жителя - РИА Новости, 25.09.2023
В Татарстане ищут мужчину, который с топором напал на местного жителя
Мужчина с топором в Набережных Челнах пытался напасть на местного жителя, но не догнал его и начал крушить дверь подъезда, полиция устанавливает личность... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:27
2023-09-25T14:27
2023-09-25T14:27
происшествия
набережные челны
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КАЗАНЬ, 25 сен – РИА Новости. Мужчина с топором в Набережных Челнах пытался напасть на местного жителя, но не догнал его и начал крушить дверь подъезда, полиция устанавливает личность дебошира, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану. На видео в соцсетях, снятом камерой домофона, местный житель просит успокоиться мужчину у соседнего подъезда. В следующий момент он стремительно забегает в подъезд и закрывает дверь, у которой появляется окровавленный, предположительно, нетрезвый мужчина с топориком для разделки мяса. Не догнав визави, молодой человек, нецензурно выражаясь, начинает крушить топором дверь и стены подъезда. "По данному факту никто в полицию не обращался. Но, тем не менее, факт выявлен в ходе мониторинга, и сейчас ведется разбирательство, устанавливается личность мужчины, проводятся мероприятия по его задержанию", - сказал представитель МВД. В дальнейшем, по его словам, в отношении дебошира будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230921/sud-1897825060.html
https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896442369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны
Происшествия, Набережные Челны
В Татарстане ищут мужчину, который с топором напал на местного жителя
В Набережных Челнах ищут мужчину, который с топором напал на местного жителя
КАЗАНЬ, 25 сен – РИА Новости. Мужчина с топором в Набережных Челнах пытался напасть на местного жителя, но не догнал его и начал крушить дверь подъезда, полиция устанавливает личность дебошира, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
На видео в соцсетях, снятом камерой домофона, местный житель просит успокоиться мужчину у соседнего подъезда. В следующий момент он стремительно забегает в подъезд и закрывает дверь, у которой появляется окровавленный, предположительно, нетрезвый мужчина с топориком для разделки мяса. Не догнав визави, молодой человек, нецензурно выражаясь, начинает крушить топором дверь и стены подъезда.
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"По данному факту никто в полицию не обращался. Но, тем не менее, факт выявлен в ходе мониторинга, и сейчас ведется разбирательство, устанавливается личность мужчины, проводятся мероприятия по его задержанию", - сказал представитель МВД.
В дальнейшем, по его словам, в отношении дебошира будет принято процессуальное решение.
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