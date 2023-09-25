https://ria.ru/20230925/mina-1898470820.html

Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку

Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку - РИА Новости, 25.09.2023

Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку

Грузовик подорвался на мине в Карабахе, погибли два азербайджанских военных, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:44

2023-09-25T12:44

2023-09-25T12:44

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Грузовик подорвался на мине в Карабахе, погибли два азербайджанских военных, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. "На мине подорвалось военное транспортное средство марки KamAZ, принадлежащее азербайджанской армии. В результате разрыва противотанковой мины, заранее установленной на дороге обеспечения азербайджанских позиций, погибли военнослужащие азербайджанской армии Шадманов Экрем Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу. Еще один военнослужащий Алиев Эльвин Талех оглу получил телесные повреждения различной степени", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.

https://ria.ru/20230925/pereselentsy-1898462013.html

азербайджан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе