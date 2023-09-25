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Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку - РИА Новости, 25.09.2023
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12:44 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/mina-1898470820.html
Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку
Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку - РИА Новости, 25.09.2023
Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку
Грузовик подорвался на мине в Карабахе, погибли два азербайджанских военных, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:44
2023-09-25T12:44
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Грузовик подорвался на мине в Карабахе, погибли два азербайджанских военных, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. "На мине подорвалось военное транспортное средство марки KamAZ, принадлежащее азербайджанской армии. В результате разрыва противотанковой мины, заранее установленной на дороге обеспечения азербайджанских позиций, погибли военнослужащие азербайджанской армии Шадманов Экрем Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу. Еще один военнослужащий Алиев Эльвин Талех оглу получил телесные повреждения различной степени", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.
https://ria.ru/20230925/pereselentsy-1898462013.html
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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку

Минобороны Азербайджана: двое военных погибли, подорвавшись на мине в Карабахе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКолонна с азербайджанскими военными
Колонна с азербайджанскими военными - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна с азербайджанскими военными. Архивное фото
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Грузовик подорвался на мине в Карабахе, погибли два азербайджанских военных, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
"На мине подорвалось военное транспортное средство марки KamAZ, принадлежащее азербайджанской армии. В результате разрыва противотанковой мины, заранее установленной на дороге обеспечения азербайджанских позиций, погибли военнослужащие азербайджанской армии Шадманов Экрем Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу. Еще один военнослужащий Алиев Эльвин Талех оглу получил телесные повреждения различной степени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.
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