https://ria.ru/20230925/mina-1898470820.html
Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку
Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку - РИА Новости, 25.09.2023
Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку
Грузовик подорвался на мине в Карабахе, погибли два азербайджанских военных, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:44
2023-09-25T12:44
2023-09-25T12:44
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Грузовик подорвался на мине в Карабахе, погибли два азербайджанских военных, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. "На мине подорвалось военное транспортное средство марки KamAZ, принадлежащее азербайджанской армии. В результате разрыва противотанковой мины, заранее установленной на дороге обеспечения азербайджанских позиций, погибли военнослужащие азербайджанской армии Шадманов Экрем Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу. Еще один военнослужащий Алиев Эльвин Талех оглу получил телесные повреждения различной степени", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.
https://ria.ru/20230925/pereselentsy-1898462013.html
азербайджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
Два азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе, заявил Баку
Минобороны Азербайджана: двое военных погибли, подорвавшись на мине в Карабахе