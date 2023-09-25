https://ria.ru/20230925/mig-1898494980.html
В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29
В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 25.09.2023
В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29
ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:04
2023-09-25T14:04
2023-09-25T14:19
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
миг-29
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога, сообщило Минобороны РФ."Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Минобороны 16 сентября заявило об уничтожении ударом ВКС пятью днями ранее пяти боевых самолетов - двух МиГ-29 и трех Су-25 - на аэродроме Долгинцево, а 20 сентября - об еще одном подбитом там же МиГе-29 ударом дрона-камикадзе.
https://ria.ru/20230925/su-34-1898402179.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29
Минобороны: ВС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево