https://ria.ru/20230925/mig-1898494980.html

В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29

В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 25.09.2023

В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29

ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:04

2023-09-25T14:04

2023-09-25T14:19

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

миг-29

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога, сообщило Минобороны РФ."Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Минобороны 16 сентября заявило об уничтожении ударом ВКС пятью днями ранее пяти боевых самолетов - двух МиГ-29 и трех Су-25 - на аэродроме Долгинцево, а 20 сентября - об еще одном подбитом там же МиГе-29 ударом дрона-камикадзе.

https://ria.ru/20230925/su-34-1898402179.html

днепропетровская область

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Кирилл Волков

днепропетровская область, россия, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр