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В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 25.09.2023 (обновлено: 14:19 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/mig-1898494980.html
В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29
В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 25.09.2023
В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29
ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:04
2023-09-25T14:19
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
миг-29
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога, сообщило Минобороны РФ."Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Минобороны 16 сентября заявило об уничтожении ударом ВКС пятью днями ранее пяти боевых самолетов - двух МиГ-29 и трех Су-25 - на аэродроме Долгинцево, а 20 сентября - об еще одном подбитом там же МиГе-29 ударом дрона-камикадзе.
https://ria.ru/20230925/su-34-1898402179.html
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днепропетровская область, россия, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, МиГ-29, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Днепропетровской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны: ВС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога, сообщило Минобороны РФ.
"Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Минобороны 16 сентября заявило об уничтожении ударом ВКС пятью днями ранее пяти боевых самолетов - двух МиГ-29 и трех Су-25 - на аэродроме Долгинцево, а 20 сентября - об еще одном подбитом там же МиГе-29 ударом дрона-камикадзе.
Авиаудары Су-34 по командно-наблюдательным пунктам и бронетехнике ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияМиГ-29БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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