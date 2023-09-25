https://ria.ru/20230925/london-1898525092.html

Лондон поставит Киеву допоборудование и боеприпасы в ближайшие месяцы

Лондон поставит Киеву допоборудование и боеприпасы в ближайшие месяцы - РИА Новости, 25.09.2023

Лондон поставит Киеву допоборудование и боеприпасы в ближайшие месяцы

Великобритания намерена в ближайшие месяцы поставить Украине дополнительное военное оборудование и боеприпасы, говорится в заявлении британского минобороны,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:56

2023-09-25T15:56

2023-09-25T15:56

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Великобритания намерена в ближайшие месяцы поставить Украине дополнительное военное оборудование и боеприпасы, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном в понедельник на сайте правительства страны. "Великобритания по-прежнему полностью привержена оказывать Украине поддержку и уже выделила дальнейшие 2,3 миллиарда фунтов стерлингов для предоставления военной поддержки в течение 2023 года. Дополнительные боеприпасы и оборудование будут поставлены в ближайшие месяцы", - сказано в документе. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон дополнительно передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230915/taurus-1896502561.html

https://ria.ru/20230911/marder-1895523655.html

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в мире, сергей лавров, нато, украина, россия, великобритания, грант шаппс, дмитрий песков