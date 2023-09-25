https://ria.ru/20230925/literatura-1898429213.html

Назван лучший учитель родного языка и родной литературы

Назван лучший учитель родного языка и родной литературы - РИА Новости, 25.09.2023

Назван лучший учитель родного языка и родной литературы

Учитель школы № 1 Гусь-Хрустального (Владимирская область) Артем Гусев назван победителем Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:24

2023-09-25T10:24

2023-09-25T10:34

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Учитель школы № 1 Гусь-Хрустального (Владимирская область) Артем Гусев назван победителем Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023", сообщили в Минпросвещения Первое место среди воспитателей заняла Айсылу Лотфуллина из Республики Татарстан. Конкурс проходил в Черкесске, столице Карачаево-Черкесской Республики."Второй год подряд проходит конкурс, на котором мы выявляем лучшие практики преподавания родного языка. В прошлом году, когда мы в Ставропольском крае подводили итоги первого конкурса, договорились, что нужно ввести еще одну номинацию, потому что изучение родного языка начинается с детского сада. Важно поддержать и показать значимость учителей дошкольных учреждений, которые прививают любовь к родному языку, литературе и культуре. Поэтому с этого года у нас две номинации", – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, обращаясь к участникам конкурса.Второе место среди учителей заняла Елена Расова из Республики Коми, третье место досталось Гузель Гайсиной из Республики Башкортостан.Второй среди воспитателей стала Марина Федорова из Республики Мордовия, а третье место заняла Елена Цыбина из Донецкой Народной Республики."В нашем многообразии – наша сила! Эти слова не раз звучали сегодня в ходе нашей встречи с лауреатами Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023", финал которого в этом году проходит в Карачаево-Черкесии. Яркие, красивые, вдохновленные и необыкновенные, эти люди несут не только свет и знания, но и своим профессионализмом, чутким сердцем и заботой о родном языке помогают сохранить самобытность и колорит нашей многонациональной, многоконфессиональной России. Вне зависимости от результатов конкурса они уже победители. Потому что гореть любимым делом, развиваться в нем и творить – это и есть победа!" – отметил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.Затем были вручены призы в специальных номинациях. Победителем в двух из них – "Лучшая медиавизитка" и "Лучшее педагогическое мероприятие с воспитанниками" – стала Гульсина Ишбаева (Республика Башкортостан).Также в номинации "Лучшая медиавизитка" была отмечена Гузель Гайсина (Республика Башкортостан). Победителем в народном онлайн-голосовании за "Лучший урок" стал Магомед Манапов (Республика Дагестан).Дипломом в номинации "За профессиональное владение русским языком" наградили Артема Гусева (Владимирская область). Специальный приз за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, укрепление единства народов России и большой вклад в развитие национальной культуры вручили Александре Дигор (Хабаровский край).Следующий конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" состоится в 2024 году в Республике Татарстан.В рамках рабочей поездки в республику Министр просвещения РФ встретился с лауреатами конкурса – педагогами из Донецкой Народной Республики, Чувашской Республики, республик Саха (Якутия), Татарстан, а также Ульяновской, Тюменской областей и других регионов.Они обсудили значение полилингвального образования, создание соответствующих программ и разработку методик. Одной из тем стала важность обеспечения преемственности изучения родного языка детьми – в детском саду и затем в школе, отметили роль семьи в освоении родных языков, в том числе чтение сказок ребенку. Участники-воспитатели поблагодарили главу Минпросвещения за учреждение отдельной номинации для сотрудников дошкольных организаций."Для нас сам конкурс, поддержка родного языка и литературы имеют большое значение. У нас многонациональная страна, и мы считаем, что необходимо развивать родные языки. Мы видим сильный отклик со стороны учителей, регионов. Для Минпросвещения России очень важно вас поддерживать, особенно в этот год, который объявлен Президентом России Годом педагога и наставника. Это подчеркивает особую значимость профессии учителя. Мы оказываем содействие в подготовке учебников, утверждены программы по родным языкам. Конечно, будем продолжать этот конкурс и дальше. Сегодня мы находимся в Карачаево-Черкесской Республике, где бережно хранят традиции тех народов, которые здесь проживают. Хочу поблагодарить главу Карачаево-Черкесской Республики, всю команду системы образования региона, организаторов за проведение конкурса на высоком уровне", – отметил Сергей Кравцов.Всероссийский профессиональный конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проводится Министерством просвещения Российской Федерации с 2022 года. Цели состязания – поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов.В 2023 году в финале конкурса приняли участие представители 75 регионов – носители 30 родных языков народов Российской Федерации.В 2022 году победителем конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" стала Яна Бекоева из Республики Северная Осетия – Алания.

https://ria.ru/20230925/uchitel-1898426849.html

https://ria.ru/20230925/pedagog-1898425107.html

https://ria.ru/20230922/kartina-1898010084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор