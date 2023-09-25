https://ria.ru/20230925/lavrov-1898501600.html

Лавров рассказал о развитии отношений России и Египта

Лавров рассказал о развитии отношений России и Египта - РИА Новости, 25.09.2023

Лавров рассказал о развитии отношений России и Египта

Россия и Египет наращивают торгово-экономические связи и развивают совместные проекты , заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:26

2023-09-25T14:26

2023-09-25T15:56

сергей лавров

россия

египет

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Египет наращивают торгово-экономические связи и развивают совместные проекты , заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы наращиваем быстрыми темпами торгово-экономические связи. Товарооборот в 2022 году увеличился до 6 миллиардов долларов. Это почти на 30% больше, чем в предыдущем году. В марте состоялось очередное заседание торгово-экономической межправительственной комиссии, на которой были приняты новые решения по дальнейшему продвижению наших совместных проектов" , - сказал министр на открытии выставки, посвящённой 80-летию установления дипотношений между Россией и Египтом. Сейчас флагманом двустороннего сотрудничества является создание первой в Египте атомной электростанции и одновременно в зоне Суэцкого канала создается российская промышленная зона, подчеркнул министр. "Мы видим очередные попытки узаконить доминирование узкой группы стран на мировой арене, но как и в те годы уважающие себя государства, ценящие свою историю, свои традиции, отстаивают свое право самостоятельно определять пути своего развития и самостоятельно, без каких-либо подсказок или запретов извне, выбирать себе друзей. Именно на таких основах, на основах уважения национальных интересов друг друга, мы развиваем наши стратегические, партнерские отношения с Египтом", - отметил он.

https://ria.ru/20230211/natsvalyuty-1851381190.html

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египет

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сергей лавров, россия, египет