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Лавров рассказал о развитии отношений России и Египта - РИА Новости, 25.09.2023
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14:26 25.09.2023 (обновлено: 15:56 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/lavrov-1898501600.html
Лавров рассказал о развитии отношений России и Египта
Лавров рассказал о развитии отношений России и Египта - РИА Новости, 25.09.2023
Лавров рассказал о развитии отношений России и Египта
Россия и Египет наращивают торгово-экономические связи и развивают совместные проекты , заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:26
2023-09-25T15:56
сергей лавров
россия
египет
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Египет наращивают торгово-экономические связи и развивают совместные проекты , заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы наращиваем быстрыми темпами торгово-экономические связи. Товарооборот в 2022 году увеличился до 6 миллиардов долларов. Это почти на 30% больше, чем в предыдущем году. В марте состоялось очередное заседание торгово-экономической межправительственной комиссии, на которой были приняты новые решения по дальнейшему продвижению наших совместных проектов" , - сказал министр на открытии выставки, посвящённой 80-летию установления дипотношений между Россией и Египтом. Сейчас флагманом двустороннего сотрудничества является создание первой в Египте атомной электростанции и одновременно в зоне Суэцкого канала создается российская промышленная зона, подчеркнул министр. "Мы видим очередные попытки узаконить доминирование узкой группы стран на мировой арене, но как и в те годы уважающие себя государства, ценящие свою историю, свои традиции, отстаивают свое право самостоятельно определять пути своего развития и самостоятельно, без каких-либо подсказок или запретов извне, выбирать себе друзей. Именно на таких основах, на основах уважения национальных интересов друг друга, мы развиваем наши стратегические, партнерские отношения с Египтом", - отметил он.
https://ria.ru/20230211/natsvalyuty-1851381190.html
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сергей лавров, россия, египет
Сергей Лавров, Россия, Египет
Лавров рассказал о развитии отношений России и Египта

Лавров: Россия и Египет наращивают торгово-экономические связи

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в РФ Назих Эль Нагари и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом в здании МИД РФ. 25 сентября 2023
Чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в РФ Назих Эль Нагари и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом в здании МИД РФ. 25 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в РФ Назих Эль Нагари и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом в здании МИД РФ. 25 сентября 2023
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Египет наращивают торгово-экономические связи и развивают совместные проекты , заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы наращиваем быстрыми темпами торгово-экономические связи. Товарооборот в 2022 году увеличился до 6 миллиардов долларов. Это почти на 30% больше, чем в предыдущем году. В марте состоялось очередное заседание торгово-экономической межправительственной комиссии, на которой были приняты новые решения по дальнейшему продвижению наших совместных проектов" , - сказал министр на открытии выставки, посвящённой 80-летию установления дипотношений между Россией и Египтом.
Сейчас флагманом двустороннего сотрудничества является создание первой в Египте атомной электростанции и одновременно в зоне Суэцкого канала создается российская промышленная зона, подчеркнул министр.
"Мы видим очередные попытки узаконить доминирование узкой группы стран на мировой арене, но как и в те годы уважающие себя государства, ценящие свою историю, свои традиции, отстаивают свое право самостоятельно определять пути своего развития и самостоятельно, без каких-либо подсказок или запретов извне, выбирать себе друзей. Именно на таких основах, на основах уважения национальных интересов друг друга, мы развиваем наши стратегические, партнерские отношения с Египтом", - отметил он.
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол
11 февраля, 11:47
 
Сергей ЛавровРоссияЕгипет
 
 
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