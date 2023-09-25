https://ria.ru/20230925/kosovo-1898459045.html

Вучич заявил российскому послу о жестокой этнической чистке в Косово

Вучич заявил российскому послу о жестокой этнической чистке в Косово - РИА Новости, 25.09.2023

Вучич заявил российскому послу о жестокой этнической чистке в Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко заявил о жестокой этнической чистке в Косово, которую... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:51

2023-09-25T11:51

2023-09-25T11:51

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косово

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александр боцан-харченко

альбин курти

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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко заявил о жестокой этнической чистке в Косово, которую проводят власти самопровозглашенной республики в отношении сербов. Встреча президента сербии с российским послом прошла прошла в понедельник утром на фоне обострения в Косово и Метохии, сообщила администрация Вучича. "Важный разговор с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Я благодарен, что он выслушал просьбы и запросы сербской стороны. Я оповестил Боцан-Харченко о том факте, что в Косово проводится жестокая этническая чистка, которую организует (премьер самопровозглашенной республики) Альбин Курти при поддержке части международного сообщества", - написал Вучич в соцсетях и выложил фото встречи. Глава сербского государства в воскресенье призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем. Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убито в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни.

https://ria.ru/20230924/pravo-1898383977.html

https://ria.ru/20230924/serbiya-1898371491.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, альбин курти, россия