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Вучич заявил российскому послу о жестокой этнической чистке в Косово - РИА Новости, 25.09.2023
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11:51 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kosovo-1898459045.html
Вучич заявил российскому послу о жестокой этнической чистке в Косово
Вучич заявил российскому послу о жестокой этнической чистке в Косово - РИА Новости, 25.09.2023
Вучич заявил российскому послу о жестокой этнической чистке в Косово
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко заявил о жестокой этнической чистке в Косово, которую... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:51
2023-09-25T11:51
в мире
косово
сербия
александр вучич
александр боцан-харченко
альбин курти
россия
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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко заявил о жестокой этнической чистке в Косово, которую проводят власти самопровозглашенной республики в отношении сербов. Встреча президента сербии с российским послом прошла прошла в понедельник утром на фоне обострения в Косово и Метохии, сообщила администрация Вучича. "Важный разговор с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Я благодарен, что он выслушал просьбы и запросы сербской стороны. Я оповестил Боцан-Харченко о том факте, что в Косово проводится жестокая этническая чистка, которую организует (премьер самопровозглашенной республики) Альбин Курти при поддержке части международного сообщества", - написал Вучич в соцсетях и выложил фото встречи. Глава сербского государства в воскресенье призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем. Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убито в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни.
https://ria.ru/20230924/pravo-1898383977.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, альбин курти, россия
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Альбин Курти, Россия
Вучич заявил российскому послу о жестокой этнической чистке в Косово

Вучич: "премьер" Косово Курти проводит жестокую этническую чистку против сербов

© AP Photo / Visar KryeziuОфицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
Офицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Офицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко заявил о жестокой этнической чистке в Косово, которую проводят власти самопровозглашенной республики в отношении сербов.
Встреча президента сербии с российским послом прошла прошла в понедельник утром на фоне обострения в Косово и Метохии, сообщила администрация Вучича.
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24 сентября, 22:25
"Важный разговор с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Я благодарен, что он выслушал просьбы и запросы сербской стороны. Я оповестил Боцан-Харченко о том факте, что в Косово проводится жестокая этническая чистка, которую организует (премьер самопровозглашенной республики) Альбин Курти при поддержке части международного сообщества", - написал Вучич в соцсетях и выложил фото встречи.
Глава сербского государства в воскресенье призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убито в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни.
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В миреКосовоСербияАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоАльбин КуртиРоссия
 
 
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