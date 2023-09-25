https://ria.ru/20230925/konyukhov-1898552724.html

Федор Бондарчук рассказал, как снимали фильм о Конюхове

Федор Бондарчук рассказал, как снимали фильм о Конюхове - РИА Новости, 25.09.2023

Федор Бондарчук рассказал, как снимали фильм о Конюхове

Фильм "Повелитель времени" о путешественнике Федоре Конюхове пришлось полностью переозвучить, потому что главный герой большую часть экранного времени находился РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:45

2023-09-25T17:45

2023-09-25T17:45

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Фильм "Повелитель времени" о путешественнике Федоре Конюхове пришлось полностью переозвучить, потому что главный герой большую часть экранного времени находился в маске, рассказал исполнитель главной роли Федор Бондарчук. "Я же процентов 70 экранного времени в маске... Это первая картина в моей жизни, которую мы полностью переозвучили. Потому что при таких вводных, когда у тебя нет ничего, 70 процентов экранного времени ты играешь глазами, по действию все понятно, но... Интересный был опыт", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной премьере фильма. По словам Бондарчука, он пытался найти правильную интонацию при перевоплощении в образ Конюхова. Кроме того, подчеркнул он, путешественник сам выбрал его на эту роль. Фильм "Повелитель ветра" — история об одиночном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые подстерегают в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган – без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед. Картина выйдет в российский прокат 5 октября.

https://ria.ru/20230918/blednyy-1896564117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

федор бондарчук, федор конюхов, новости - туризм, новости культуры, кино и сериалы