https://ria.ru/20230925/konyukhov-1898552724.html
Федор Бондарчук рассказал, как снимали фильм о Конюхове
Федор Бондарчук рассказал, как снимали фильм о Конюхове - РИА Новости, 25.09.2023
Федор Бондарчук рассказал, как снимали фильм о Конюхове
Фильм "Повелитель времени" о путешественнике Федоре Конюхове пришлось полностью переозвучить, потому что главный герой большую часть экранного времени находился РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:45
2023-09-25T17:45
2023-09-25T17:45
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Фильм "Повелитель времени" о путешественнике Федоре Конюхове пришлось полностью переозвучить, потому что главный герой большую часть экранного времени находился в маске, рассказал исполнитель главной роли Федор Бондарчук. "Я же процентов 70 экранного времени в маске... Это первая картина в моей жизни, которую мы полностью переозвучили. Потому что при таких вводных, когда у тебя нет ничего, 70 процентов экранного времени ты играешь глазами, по действию все понятно, но... Интересный был опыт", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной премьере фильма. По словам Бондарчука, он пытался найти правильную интонацию при перевоплощении в образ Конюхова. Кроме того, подчеркнул он, путешественник сам выбрал его на эту роль. Фильм "Повелитель ветра" — история об одиночном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые подстерегают в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган – без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед. Картина выйдет в российский прокат 5 октября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федор бондарчук, федор конюхов, новости - туризм, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Федор Бондарчук, Федор Конюхов, Новости - Туризм, Новости культуры, Кино и сериалы
Федор Бондарчук рассказал, как снимали фильм о Конюхове
Бондарчук: фильм "Повелитель времени" о Конюхове пришлось полностью переозвучить
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Фильм "Повелитель времени" о путешественнике Федоре Конюхове пришлось полностью переозвучить, потому что главный герой большую часть экранного времени находился в маске, рассказал исполнитель главной роли Федор Бондарчук.
"Я же процентов 70 экранного времени в маске... Это первая картина в моей жизни, которую мы полностью переозвучили. Потому что при таких вводных, когда у тебя нет ничего, 70 процентов экранного времени ты играешь глазами, по действию все понятно, но... Интересный был опыт", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной премьере фильма.
По словам Бондарчука, он пытался найти правильную интонацию при перевоплощении в образ Конюхова. Кроме того, подчеркнул он, путешественник сам выбрал его на эту роль.
Фильм "Повелитель ветра" — история об одиночном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые подстерегают в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган – без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед.
Картина выйдет в российский прокат 5 октября.
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