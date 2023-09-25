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Российские войска уничтожили лодку с украинскими военными под Херсоном
Российские войска уничтожили лодку с украинскими военными под Херсоном - РИА Новости, 25.09.2023
Российские войска уничтожили лодку с украинскими военными под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки лодку с боевиками, миномет и место размещения украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:55
2023-09-25T12:55
2023-09-25T13:06
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 сен - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки лодку с боевиками, миномет и место размещения украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены: лодка противника, 4 боевика ВСУ ликвидированы, позиция одного из подразделений ВСУ, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 5 получили ранения", - сказал собеседник агентства. По его словам, на херсонском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск, уничтожены 19 боевиков и 6 автомобилей противника. Также под Херсоном уничтожен 120- миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, уничтожены 5 украинских военнослужащих.
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили лодку с украинскими военными под Херсоном
ВС России уничтожили лодку с боевиками и место размещения ВСУ под Херсоном