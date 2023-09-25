https://ria.ru/20230925/karabakh-1898468206.html

СМИ: в Ходжалы началась встреча делегатов из Баку и Карабаха

СМИ: в Ходжалы началась встреча делегатов из Баку и Карабаха - РИА Новости, 25.09.2023

СМИ: в Ходжалы началась встреча делегатов из Баку и Карабаха

Очередная встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха при посредничестве командования российского миротворческого контингента началась в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:35

2023-09-25T12:35

2023-09-25T14:37

в мире

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

нагорный карабах

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БАКУ, 25 сен - РИА Новости. Очередная встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха при посредничестве командования российского миротворческого контингента началась в понедельник в городе Ходжалы (в 10 километрах от Степанакерта), сообщает азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики."Двадцать пятого сентября в городе Ходжалы началась очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабахского региона", - говорится в сообщении.После первой встречи в Евлахе азербайджанская сторона передала Карабаху план по их реинтеграции. В самом в Азербайджане создана специальная правительственная группа для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав республики.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, нагорный карабах