https://ria.ru/20230925/karabakh-1898468206.html
СМИ: в Ходжалы началась встреча делегатов из Баку и Карабаха
СМИ: в Ходжалы началась встреча делегатов из Баку и Карабаха - РИА Новости, 25.09.2023
СМИ: в Ходжалы началась встреча делегатов из Баку и Карабаха
Очередная встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха при посредничестве командования российского миротворческого контингента началась в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:35
2023-09-25T12:35
2023-09-25T14:37
в мире
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
нагорный карабах
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БАКУ, 25 сен - РИА Новости. Очередная встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха при посредничестве командования российского миротворческого контингента началась в понедельник в городе Ходжалы (в 10 километрах от Степанакерта), сообщает азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики."Двадцать пятого сентября в городе Ходжалы началась очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабахского региона", - говорится в сообщении.После первой встречи в Евлахе азербайджанская сторона передала Карабаху план по их реинтеграции. В самом в Азербайджане создана специальная правительственная группа для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав республики.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Нагорный Карабах
СМИ: в Ходжалы началась встреча делегатов из Баку и Карабаха
Azertag: в Ходжалы началась встреча делегатов из Баку и Нагорного Карабаха
БАКУ, 25 сен - РИА Новости.
Очередная встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха при посредничестве командования российского миротворческого контингента началась в понедельник в городе Ходжалы (в 10 километрах от Степанакерта), сообщает азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ
.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
"Двадцать пятого сентября в городе Ходжалы началась очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабахского региона", - говорится в сообщении.
После первой встречи в Евлахе азербайджанская сторона передала Карабаху план по их реинтеграции. В самом в Азербайджане создана специальная правительственная группа для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав республики.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
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