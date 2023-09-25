https://ria.ru/20230925/kamen-1898428136.html

Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести"

Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести" - РИА Новости, 25.09.2023

Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести"

Церемония закладки камня на месте будущей стелы "Астрахань - город трудовой доблести" состоялась в столице Астраханской области, сообщает администрация... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:20

2023-09-25T10:20

2023-09-25T10:20

астраханская область

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Церемония закладки камня на месте будущей стелы "Астрахань - город трудовой доблести" состоялась в столице Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель совета ветеранов Астраханского государственного медицинского университета Рафаэль Фитонов. "В областном центре торжественно заложили камень на место установления стелы "Астрахань - город трудовой доблести". Церемония состоялась на разворотном кольце у Центрального стадиона", - говорится в сообщении. Место, где будет установлена стела, астраханцы выбирали народным онлайн-голосованием весной текущего года. С инициативой о присвоении почетного статуса Астрахани к Бабушкину обратились ветераны, а он озвучил ее главе государства, 15 ноября 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Астрахань удостоена звания "Город трудовой доблести". Губернатор региона назвал это событие знаковым и важным для всех жителей области. Он выразил благодарность главе государства и отметил, что стела станет ещё одним символом бесконечной благодарности землякам за их беспримерный трудовой подвиг. Это поможет всем, особенно молодому поколению, знать и помнить историю своей страны. Статус "Город трудовой доблести" присваивается с целью увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы. В годы Великой Отечественной войны астраханцы обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции и поставки на фронт снаряжения, вооружения, нефтепродуктов, проявив при этом самоотверженность и массовый трудовой героизм.

https://ria.ru/20230922/stela-1897987794.html

https://ria.ru/20230920/lotos-1897510594.html

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Влада Копылова

астраханская область, астрахань, игорь бабушкин