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Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести" - РИА Новости, 25.09.2023
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Астраханская область
 
10:20 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kamen-1898428136.html
Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести"
Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести" - РИА Новости, 25.09.2023
Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести"
Церемония закладки камня на месте будущей стелы "Астрахань - город трудовой доблести" состоялась в столице Астраханской области, сообщает администрация... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:20
2023-09-25T10:20
астраханская область
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Церемония закладки камня на месте будущей стелы "Астрахань - город трудовой доблести" состоялась в столице Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель совета ветеранов Астраханского государственного медицинского университета Рафаэль Фитонов. "В областном центре торжественно заложили камень на место установления стелы "Астрахань - город трудовой доблести". Церемония состоялась на разворотном кольце у Центрального стадиона", - говорится в сообщении. Место, где будет установлена стела, астраханцы выбирали народным онлайн-голосованием весной текущего года. С инициативой о присвоении почетного статуса Астрахани к Бабушкину обратились ветераны, а он озвучил ее главе государства, 15 ноября 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Астрахань удостоена звания "Город трудовой доблести". Губернатор региона назвал это событие знаковым и важным для всех жителей области. Он выразил благодарность главе государства и отметил, что стела станет ещё одним символом бесконечной благодарности землякам за их беспримерный трудовой подвиг. Это поможет всем, особенно молодому поколению, знать и помнить историю своей страны. Статус "Город трудовой доблести" присваивается с целью увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы. В годы Великой Отечественной войны астраханцы обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции и поставки на фронт снаряжения, вооружения, нефтепродуктов, проявив при этом самоотверженность и массовый трудовой героизм.
https://ria.ru/20230922/stela-1897987794.html
https://ria.ru/20230920/lotos-1897510594.html
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астраханская область, астрахань, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин

Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести"

© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской областиЦеремония закладки первого камня стелы "Город трудовой доблести" в Астрахани
Церемония закладки первого камня стелы Город трудовой доблести в Астрахани - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области
Церемония закладки первого камня стелы "Город трудовой доблести" в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Церемония закладки камня на месте будущей стелы "Астрахань - город трудовой доблести" состоялась в столице Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель совета ветеранов Астраханского государственного медицинского университета Рафаэль Фитонов.
"В областном центре торжественно заложили камень на место установления стелы "Астрахань - город трудовой доблести". Церемония состоялась на разворотном кольце у Центрального стадиона", - говорится в сообщении. Место, где будет установлена стела, астраханцы выбирали народным онлайн-голосованием весной текущего года.
С инициативой о присвоении почетного статуса Астрахани к Бабушкину обратились ветераны, а он озвучил ее главе государства, 15 ноября 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Астрахань удостоена звания "Город трудовой доблести".
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Губернатор региона назвал это событие знаковым и важным для всех жителей области. Он выразил благодарность главе государства и отметил, что стела станет ещё одним символом бесконечной благодарности землякам за их беспримерный трудовой подвиг. Это поможет всем, особенно молодому поколению, знать и помнить историю своей страны.
Статус "Город трудовой доблести" присваивается с целью увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы.
В годы Великой Отечественной войны астраханцы обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции и поставки на фронт снаряжения, вооружения, нефтепродуктов, проявив при этом самоотверженность и массовый трудовой героизм.
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