https://ria.ru/20230925/kamen-1898428136.html
Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести"
Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести" - РИА Новости, 25.09.2023
Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести"
Церемония закладки камня на месте будущей стелы "Астрахань - город трудовой доблести" состоялась в столице Астраханской области, сообщает администрация... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:20
2023-09-25T10:20
2023-09-25T10:20
астраханская область
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Церемония закладки камня на месте будущей стелы "Астрахань - город трудовой доблести" состоялась в столице Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель совета ветеранов Астраханского государственного медицинского университета Рафаэль Фитонов. "В областном центре торжественно заложили камень на место установления стелы "Астрахань - город трудовой доблести". Церемония состоялась на разворотном кольце у Центрального стадиона", - говорится в сообщении. Место, где будет установлена стела, астраханцы выбирали народным онлайн-голосованием весной текущего года. С инициативой о присвоении почетного статуса Астрахани к Бабушкину обратились ветераны, а он озвучил ее главе государства, 15 ноября 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Астрахань удостоена звания "Город трудовой доблести". Губернатор региона назвал это событие знаковым и важным для всех жителей области. Он выразил благодарность главе государства и отметил, что стела станет ещё одним символом бесконечной благодарности землякам за их беспримерный трудовой подвиг. Это поможет всем, особенно молодому поколению, знать и помнить историю своей страны. Статус "Город трудовой доблести" присваивается с целью увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы. В годы Великой Отечественной войны астраханцы обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции и поставки на фронт снаряжения, вооружения, нефтепродуктов, проявив при этом самоотверженность и массовый трудовой героизм.
https://ria.ru/20230922/stela-1897987794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, астрахань, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости.
Церемония закладки камня на месте будущей стелы "Астрахань - город трудовой доблести" состоялась в столице Астраханской области, сообщает
администрация губернатора региона.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ
в ЮФО Владимир Устинов
, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
и председатель совета ветеранов Астраханского государственного медицинского университета Рафаэль Фитонов.
"В областном центре торжественно заложили камень на место установления стелы "Астрахань - город трудовой доблести". Церемония состоялась на разворотном кольце у Центрального стадиона", - говорится в сообщении. Место, где будет установлена стела, астраханцы выбирали народным онлайн-голосованием весной текущего года.
С инициативой о присвоении почетного статуса Астрахани
к Бабушкину обратились ветераны, а он озвучил ее главе государства, 15 ноября 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина
Астрахань удостоена звания "Город трудовой доблести".
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Губернатор региона назвал это событие знаковым и важным для всех жителей области. Он выразил благодарность главе государства и отметил, что стела станет ещё одним символом бесконечной благодарности землякам за их беспримерный трудовой подвиг. Это поможет всем, особенно молодому поколению, знать и помнить историю своей страны.
Статус "Город трудовой доблести" присваивается с целью увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы.
В годы Великой Отечественной войны астраханцы обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции и поставки на фронт снаряжения, вооружения, нефтепродуктов, проявив при этом самоотверженность и массовый трудовой героизм.
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