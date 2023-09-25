https://ria.ru/20230925/investirovanie-1898410739.html
В Венесуэле отметили интерес других стран к инвестированию в ее экономику
В Венесуэле отметили интерес других стран к инвестированию в ее экономику - РИА Новости, 25.09.2023
В Венесуэле отметили интерес других стран к инвестированию в ее экономику
Венесуэла отмечает, что многие компании из Европы, Азии и США интересуются возможностью участия в проектах в различных секторах ее экономики, включая... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:20
2023-09-25T08:20
2023-09-25T10:23
в мире
венесуэла
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Венесуэла отмечает, что многие компании из Европы, Азии и США интересуются возможностью участия в проектах в различных секторах ее экономики, включая энергетический, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто. "В настоящее время мы обнаружили интерес многих компаний - европейских, азиатских и американских - к участию в проектах в Венесуэле в различных секторах экономики, включая энергетику", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Как отметил министр, Венесуэла на сегодняшний день представляет собой крупнейший в мире нефтяной резерв, а в скором времени также может стать четвертым по величине газовым резервом на планете. "Другими словами: есть много возможностей, наша нефтяная промышленность сильно растет. И мы действительно наблюдаем большой интерес со стороны различных компаний", - указал глава венесуэльского МИД, напомнив, в частности, о недавнем подписании на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и ЕС инициативы Global Gateway по финансированию совместных с европейскими компаниями проектов. "Так что интерес большой", - подчеркнул Пинто.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла
В Венесуэле отметили интерес других стран к инвестированию в ее экономику
Глава МИД Венесуэлы: многие государства заинтересованы в инвестировании в страну
ООН, 25 сен – РИА Новости. Венесуэла отмечает, что многие компании из Европы, Азии и США интересуются возможностью участия в проектах в различных секторах ее экономики, включая энергетический, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто.
"В настоящее время мы обнаружили интерес многих компаний - европейских, азиатских и американских - к участию в проектах в Венесуэле в различных секторах экономики, включая энергетику", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
.
Как отметил министр, Венесуэла на сегодняшний день представляет собой крупнейший в мире нефтяной резерв, а в скором времени также может стать четвертым по величине газовым резервом на планете.
"Другими словами: есть много возможностей, наша нефтяная промышленность сильно растет. И мы действительно наблюдаем большой интерес со стороны различных компаний", - указал глава венесуэльского МИД, напомнив, в частности, о недавнем подписании на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и ЕС
инициативы Global Gateway по финансированию совместных с европейскими компаниями проектов.
"Так что интерес большой", - подчеркнул Пинто.
В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть