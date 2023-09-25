Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле отметили интерес других стран к инвестированию в ее экономику - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 25.09.2023 (обновлено: 10:23 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/investirovanie-1898410739.html
В Венесуэле отметили интерес других стран к инвестированию в ее экономику
В Венесуэле отметили интерес других стран к инвестированию в ее экономику - РИА Новости, 25.09.2023
В Венесуэле отметили интерес других стран к инвестированию в ее экономику
Венесуэла отмечает, что многие компании из Европы, Азии и США интересуются возможностью участия в проектах в различных секторах ее экономики, включая... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:20
2023-09-25T10:23
в мире
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
ООН, 25 сен – РИА Новости. Венесуэла отмечает, что многие компании из Европы, Азии и США интересуются возможностью участия в проектах в различных секторах ее экономики, включая энергетический, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто. "В настоящее время мы обнаружили интерес многих компаний - европейских, азиатских и американских - к участию в проектах в Венесуэле в различных секторах экономики, включая энергетику", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Как отметил министр, Венесуэла на сегодняшний день представляет собой крупнейший в мире нефтяной резерв, а в скором времени также может стать четвертым по величине газовым резервом на планете. "Другими словами: есть много возможностей, наша нефтяная промышленность сильно растет. И мы действительно наблюдаем большой интерес со стороны различных компаний", - указал глава венесуэльского МИД, напомнив, в частности, о недавнем подписании на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и ЕС инициативы Global Gateway по финансированию совместных с европейскими компаниями проектов. "Так что интерес большой", - подчеркнул Пинто.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230923/venesuela-1898250181.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла
В мире, Венесуэла
В Венесуэле отметили интерес других стран к инвестированию в ее экономику

Глава МИД Венесуэлы: многие государства заинтересованы в инвестировании в страну

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на город Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен – РИА Новости. Венесуэла отмечает, что многие компании из Европы, Азии и США интересуются возможностью участия в проектах в различных секторах ее экономики, включая энергетический, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто.
"В настоящее время мы обнаружили интерес многих компаний - европейских, азиатских и американских - к участию в проектах в Венесуэле в различных секторах экономики, включая энергетику", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Как отметил министр, Венесуэла на сегодняшний день представляет собой крупнейший в мире нефтяной резерв, а в скором времени также может стать четвертым по величине газовым резервом на планете.
"Другими словами: есть много возможностей, наша нефтяная промышленность сильно растет. И мы действительно наблюдаем большой интерес со стороны различных компаний", - указал глава венесуэльского МИД, напомнив, в частности, о недавнем подписании на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и ЕС инициативы Global Gateway по финансированию совместных с европейскими компаниями проектов.
"Так что интерес большой", - подчеркнул Пинто.
Читайте полный текст интервью >>>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть
23 сентября, 20:37
 
В миреВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала