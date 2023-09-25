https://ria.ru/20230925/gumpomosch-1898561348.html
Ингушетия отправит 50 тонн гумпомощи пострадавшим от наводнения в Ливии
Ингушетия отправит 50 тонн гумпомощи пострадавшим от наводнения в Ливии - РИА Новости, 25.09.2023
Ингушетия отправит 50 тонн гумпомощи пострадавшим от наводнения в Ливии
Власти Ингушетии отправят 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате наводнения в Ливии, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:55
2023-09-25T17:55
2023-09-25T17:55
республика ингушетия
красный полумесяц
ливия
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НАЛЬЧИК, 25 сен - РИА Новости. Власти Ингушетии отправят 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате наводнения в Ливии, сообщила пресс-служба главы региона. В середине сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. "По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в республике организована акция по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Ливии. В муниципалитетах определены пункты сбора помощи, всего от республики планируется сформировать груз весом 50 тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью регионального отделения партии "Единая Россия" уже подготовлено 20 тонн груза, состоящего из муки, сахара и воды. Еще 30 тонн будет собрано с помощью сотрудников ГУ МЧС России по Ингушетии. Ожидается, что в понедельник колонна с гуманитарной помощью в сопровождении спасателей направится в Москву. Оттуда с военного аэродрома Чкаловский борт с благотворительным грузом отправится в Ливию. "Ливию постигло очень серьезное бедствие, там много погибших и пропавших без вести. Там целые кварталы унесло в море вместе с домами и имуществом. Люди в минуту лишились всего, что ими было нажито годами. Им сейчас нужна любая помощь. Российские спасатели работают там и помогают разбирать завалы, искать людей. Мы, в свою очередь, можем помочь им с продуктами питания первой необходимости, водой, одеждой. Это благое дело – помогать пострадавшим", - заявил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20230816/pomosch-1890460299.html
https://ria.ru/20230727/ingushetiya-1886605622.html
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красный полумесяц, ливия
Республика Ингушетия, Красный полумесяц, Ливия
Ингушетия отправит 50 тонн гумпомощи пострадавшим от наводнения в Ливии
Ингушетия отправит пятьдесят тонн гумпомощи пострадавшим от наводнения в Ливии
НАЛЬЧИК, 25 сен - РИА Новости. Власти Ингушетии отправят 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате наводнения в Ливии, сообщила пресс-служба главы региона.
В середине сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну
. По данным местного отделения Красного Полумесяца
, число погибших в результате наводнений превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении.
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"По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в республике организована акция по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Ливии. В муниципалитетах определены пункты сбора помощи, всего от республики планируется сформировать груз весом 50 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью регионального отделения партии "Единая Россия
" уже подготовлено 20 тонн груза, состоящего из муки, сахара и воды. Еще 30 тонн будет собрано с помощью сотрудников ГУ МЧС России
по Ингушетии. Ожидается, что в понедельник колонна с гуманитарной помощью в сопровождении спасателей направится в Москву
. Оттуда с военного аэродрома Чкаловский борт с благотворительным грузом отправится в Ливию.
"Ливию постигло очень серьезное бедствие, там много погибших и пропавших без вести. Там целые кварталы унесло в море вместе с домами и имуществом. Люди в минуту лишились всего, что ими было нажито годами. Им сейчас нужна любая помощь. Российские спасатели работают там и помогают разбирать завалы, искать людей. Мы, в свою очередь, можем помочь им с продуктами питания первой необходимости, водой, одеждой. Это благое дело – помогать пострадавшим", - заявил глава Ингушетии.
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