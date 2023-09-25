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В Польше заявили о готовности усилить границу со Словакией
В Польше заявили о готовности усилить границу со Словакией - РИА Новости, 25.09.2023
В Польше заявили о готовности усилить границу со Словакией
Польша близка к решению усилить границу со Словакией, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:51
2023-09-25T17:51
2023-09-25T17:51
в мире
польша
словакия
германия
здоровье - общество
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ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Польша близка к решению усилить границу со Словакией, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. "В связи с информацией о том, что нелегальные мигранты попадают в Польшу по балканскому маршруту через Словакию, мы близки к принятию решения об ужесточении контроля на границе со Словакией", - сказал Мюллер. Он указал, что в течение некоторого времени правительство Польши получает информацию о том, что через Словакию в Польшу по балканскому маршруту попадают нелегальные мигранты. По его словам, мигранты рассматривают Польшу и Словакию, как транзитные страны, а в конечном итоге направляются в Германию. Мюллер подчеркнул, что в первую очередь анализируется усиление контроля на границе со Словакией, однако правительство также не исключает усиления контроля на границе с Германией в связи с итальянским миграционным маршрутом. Он отметил, что решение еще не принято, поскольку польское правительство хочет сделать это по согласованию с партнерами. "Мы не хотим удивлять их этим решением, но мы не зависим от принятия этого решения согласия другой страны", - сказал пресс-секретарь правительства. "Мы близки к тому, чтобы принять такое решение, но хотим еще услышать декларацию со стороны Словакии, не примут ли они своих действий, но, скорее всего, будем двигаться в этом направлении", - заключил Мюллер.
https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html
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в мире, польша, словакия, германия, здоровье - общество
В мире, Польша, Словакия, Германия, Здоровье - Общество
В Польше заявили о готовности усилить границу со Словакией
Кабмин Польши: страна близка к решению усилить границу со Словакией