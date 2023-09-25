На Украине выявили 7,5 тысячи дел военнообязанных с признаками фиктивности
На Украине уже выявили 7,5 тысячи дел военнообязанных с признаками фиктивности
© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Замглавы нацполиции Украины Дмитрий Тышлек сообщил о сотнях проведенных обысков в военно-врачебных комиссиях (ВВК), изъято 35 тысяч личных дел военнообязанных, 7,5 тысячи из них с признаками фиктивности.
Владимир Зеленский 12 сентября подписал указ о проверке всех решений ВВК о пригодности к военной службе, выданных с 24 февраля 2022 года - начала действия военного положения.
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"В сжатые сроки были проведены сотни обысков по всей стране. Они были проведены в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней, и областных, и региональных, и районных. Изъято 35 тысяч личных дел. Из них 7,5 тысячи дел с признаками фиктивности, 5,8 тысячи дел уже отправлены на пересмотр с привлечением определённых специалистов", - сказал Тышлек в эфире украинского ТВ.
По его словам, заведено 84 уголовных дела, по которым расследуется деятельность руководителей медкомиссий и ВВК
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"На сегодняшний день имеем 33 подозрения за эти коррупционные действия… Шесть обвинительных актов направлено в суд", - отметил Тышлек.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей, все это - на миллионы долларов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.