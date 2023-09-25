https://ria.ru/20230925/fiktivnost-1898606956.html

На Украине выявили 7,5 тысячи дел военнообязанных с признаками фиктивности

На Украине выявили 7,5 тысячи дел военнообязанных с признаками фиктивности - РИА Новости, 25.09.2023

На Украине выявили 7,5 тысячи дел военнообязанных с признаками фиктивности

Замглавы нацполиции Украины Дмитрий Тышлек сообщил о сотнях проведенных обысков в военно-врачебных комиссиях (ВВК), изъято 35 тысяч личных дел военнообязанных,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T23:43

2023-09-25T23:43

2023-09-25T23:43

в мире

владимир зеленский

украина

одесская область

александр новиков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428613_0:0:853:481_1920x0_80_0_0_0b2b58a18ddf4a64806f41501a8a6f5d.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Замглавы нацполиции Украины Дмитрий Тышлек сообщил о сотнях проведенных обысков в военно-врачебных комиссиях (ВВК), изъято 35 тысяч личных дел военнообязанных, 7,5 тысячи из них с признаками фиктивности. Владимир Зеленский 12 сентября подписал указ о проверке всех решений ВВК о пригодности к военной службе, выданных с 24 февраля 2022 года - начала действия военного положения. "В сжатые сроки были проведены сотни обысков по всей стране. Они были проведены в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней, и областных, и региональных, и районных. Изъято 35 тысяч личных дел. Из них 7,5 тысячи дел с признаками фиктивности, 5,8 тысячи дел уже отправлены на пересмотр с привлечением определённых специалистов", - сказал Тышлек в эфире украинского ТВ. По его словам, заведено 84 уголовных дела, по которым расследуется деятельность руководителей медкомиссий и ВВК "На сегодняшний день имеем 33 подозрения за эти коррупционные действия… Шесть обвинительных актов направлено в суд", - отметил Тышлек. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей, все это - на миллионы долларов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898569448.html

https://ria.ru/20230925/mobilizatsiya-1898597082.html

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, одесская область, александр новиков