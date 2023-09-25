https://ria.ru/20230925/drony-1898444769.html

ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями

ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями - РИА Новости, 25.09.2023

ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями

Российские средства ПВО отразили две атаки ВСУ с использованием дронов самолетного типа над территориями Курской и Брянской областей, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:11

2023-09-25T11:11

2023-09-25T14:22

специальная военная операция на украине

курская область

брянская область

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО отразили две атаки ВСУ с использованием дронов самолетного типа над территориями Курской и Брянской областей, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей", — говорится в публикации.Первая атака совершена около 10 часов утра. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Впоследствии Минобороны сообщило об обнаружении и ликвидации еще одного БПЛА над территорией Курской области.Еще о четырех сбитых в этих регионах БПЛА ведомство сообщило двумя часами ранее.Расчеты ПВО также обезвредили один дрон в Белгородской области и четыре в Крыму.В граничащих с Украиной Брянской и Курской областях действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курская область, брянская область, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр