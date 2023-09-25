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ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 25.09.2023 (обновлено: 14:22 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/drony-1898444769.html
ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями
ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями - РИА Новости, 25.09.2023
ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями
Российские средства ПВО отразили две атаки ВСУ с использованием дронов самолетного типа над территориями Курской и Брянской областей, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:11
2023-09-25T14:22
специальная военная операция на украине
курская область
брянская область
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО отразили две атаки ВСУ с использованием дронов самолетного типа над территориями Курской и Брянской областей, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей", — говорится в публикации.Первая атака совершена около 10 часов утра. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Впоследствии Минобороны сообщило об обнаружении и ликвидации еще одного БПЛА над территорией Курской области.Еще о четырех сбитых в этих регионах БПЛА ведомство сообщило двумя часами ранее.Расчеты ПВО также обезвредили один дрон в Белгородской области и четыре в Крыму.В граничащих с Украиной Брянской и Курской областях действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html
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курская область, брянская область, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями

Минобороны: ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО отразили две атаки ВСУ с использованием дронов самолетного типа над территориями Курской и Брянской областей, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей", — говорится в публикации.
Первая атака совершена около 10 часов утра. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Впоследствии Минобороны сообщило об обнаружении и ликвидации еще одного БПЛА над территорией Курской области.
Еще о четырех сбитых в этих регионах БПЛА ведомство сообщило двумя часами ранее.
Расчеты ПВО также обезвредили один дрон в Белгородской области и четыре в Крыму.
В граничащих с Украиной Брянской и Курской областях действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБрянская областьБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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