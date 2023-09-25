https://ria.ru/20230925/bochkarev-1898428313.html
Бочкарев: с начала года в Москве сдали более 50 образовательных объектов
Бочкарев: с начала года в Москве сдали более 50 образовательных объектов - РИА Новости, 25.09.2023
Бочкарев: с начала года в Москве сдали более 50 образовательных объектов
С начала года в Москве выдали 54 разрешения на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью свыше 408 тысяч квадратных метров, рассказал... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:20
2023-09-25T10:20
2023-09-25T10:20
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. С начала года в Москве выдали 54 разрешения на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью свыше 408 тысяч квадратных метров, рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Строительство и модернизация объектов образования – один из приоритетов градостроительной политики правительства Москвы. Новые детские сады, школы, корпуса вузов отвечают самым высоким стандартам качества, предъявляемым к учебным заведениям, и соответствуют принципам безбарьерной среды. С начала года в Москве введено в эксплуатацию 54 объекта общей площадью более 408 тысяч квадратных метров, суммарно рассчитанных на 22,5 тысячи мест", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. В прошлом году за аналогичный период сдали 33 образовательных учреждения более чем на 12 тысяч мест. "Если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь введенных в эксплуатацию образовательных учреждений увеличилась на 87%", - пояснил Бочкарев. Он уточнил, что с января по август текущего года за счет частных инвестиций в Москве построены или реконструированы 30 дошкольных образовательных учреждений и 14 школ. Среди них школа с ИТ-полигоном в Лефортове, образовательное учреждение со спортивным и информационно-технологическим блоком в районе Покровское-Стрешнево, учебный корпус с инженерным и медицинским лабораторно-исследовательским комплексом в районе Чертаново Южное. В рамках бюджетного финансирования за восемь месяцев введены в эксплуатацию десять объектов образования на 4,5 тысячи мест. При этом система образования в Москве продолжает пополняться новыми объектами. С января 2023 года оформлена разрешительная документация на строительство 50 образовательных учреждений общей площадью около 530 тысяч квадратных метров, добавляется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. С начала года в Москве выдали 54 разрешения на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью свыше 408 тысяч квадратных метров, рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Строительство и модернизация объектов образования – один из приоритетов градостроительной политики правительства Москвы. Новые детские сады, школы, корпуса вузов отвечают самым высоким стандартам качества, предъявляемым к учебным заведениям, и соответствуют принципам безбарьерной среды. С начала года в Москве введено в эксплуатацию 54 объекта общей площадью более 408 тысяч квадратных метров, суммарно рассчитанных на 22,5 тысячи мест", - цитирует Бочкарева
пресс-служба столичного стройкомплекса.
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В прошлом году за аналогичный период сдали 33 образовательных учреждения более чем на 12 тысяч мест.
"Если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь введенных в эксплуатацию образовательных учреждений увеличилась на 87%", - пояснил Бочкарев.
Он уточнил, что с января по август текущего года за счет частных инвестиций в Москве построены или реконструированы 30 дошкольных образовательных учреждений и 14 школ. Среди них школа с ИТ-полигоном в Лефортове, образовательное учреждение со спортивным и информационно-технологическим блоком в районе Покровское-Стрешнево, учебный корпус с инженерным и медицинским лабораторно-исследовательским комплексом в районе Чертаново Южное. В рамках бюджетного финансирования за восемь месяцев введены в эксплуатацию десять объектов образования на 4,5 тысячи мест.
При этом система образования в Москве продолжает пополняться новыми объектами. С января 2023 года оформлена разрешительная документация на строительство 50 образовательных учреждений общей площадью около 530 тысяч квадратных метров, добавляется в сообщении.
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