https://ria.ru/20230925/bochkarev-1898428313.html

Бочкарев: с начала года в Москве сдали более 50 образовательных объектов

Бочкарев: с начала года в Москве сдали более 50 образовательных объектов - РИА Новости, 25.09.2023

Бочкарев: с начала года в Москве сдали более 50 образовательных объектов

С начала года в Москве выдали 54 разрешения на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью свыше 408 тысяч квадратных метров, рассказал... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:20

2023-09-25T10:20

2023-09-25T10:20

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. С начала года в Москве выдали 54 разрешения на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью свыше 408 тысяч квадратных метров, рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Строительство и модернизация объектов образования – один из приоритетов градостроительной политики правительства Москвы. Новые детские сады, школы, корпуса вузов отвечают самым высоким стандартам качества, предъявляемым к учебным заведениям, и соответствуют принципам безбарьерной среды. С начала года в Москве введено в эксплуатацию 54 объекта общей площадью более 408 тысяч квадратных метров, суммарно рассчитанных на 22,5 тысячи мест", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. В прошлом году за аналогичный период сдали 33 образовательных учреждения более чем на 12 тысяч мест. "Если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь введенных в эксплуатацию образовательных учреждений увеличилась на 87%", - пояснил Бочкарев. Он уточнил, что с января по август текущего года за счет частных инвестиций в Москве построены или реконструированы 30 дошкольных образовательных учреждений и 14 школ. Среди них школа с ИТ-полигоном в Лефортове, образовательное учреждение со спортивным и информационно-технологическим блоком в районе Покровское-Стрешнево, учебный корпус с инженерным и медицинским лабораторно-исследовательским комплексом в районе Чертаново Южное. В рамках бюджетного финансирования за восемь месяцев введены в эксплуатацию десять объектов образования на 4,5 тысячи мест. При этом система образования в Москве продолжает пополняться новыми объектами. С января 2023 года оформлена разрешительная документация на строительство 50 образовательных учреждений общей площадью около 530 тысяч квадратных метров, добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20230921/vodovod-1897786677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы