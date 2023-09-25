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Билайн предлагает бизнесу инструмент для эффективного контакта с аудиторией - РИА Новости, 25.09.2023
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10:00 25.09.2023 (обновлено: 18:53 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bilayn-1898068933.html
Билайн предлагает бизнесу инструмент для эффективного контакта с аудиторией
Билайн предлагает бизнесу инструмент для эффективного контакта с аудиторией - РИА Новости, 25.09.2023
Билайн предлагает бизнесу инструмент для эффективного контакта с аудиторией
Билайн adtech (билайн Рекламные технологии), подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес, готов предложить бизнесу механики, позволяющие гибко... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:00
2023-09-25T18:53
билайн
экономика
технологии
вымпелком
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Билайн adtech (билайн Рекламные технологии), подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес, готов предложить бизнесу механики, позволяющие гибко подбирать целевую аудиторию и вовремя с ней коммуницировать. Витриной инструментов является рекламная платформа билайн.ПРОдвижение (16+), агрегирующая инструменты, позволяющие бизнесу быстро выделить свою аудиторию и конвертировать контакты в действия.Классический и один из ключевых активов мобильного оператора – понимание интересов пользователей. Предиктивные математические модели предсказывают с определенной долей вероятности, что абонент, судя по анализу медиапотребления и услуг связи, может в данный момент проявлять повышенный интерес к такой-то тематике. В билайн.ПРОдвижении при заведении смс- кампаний, рассылке уведомлений, настройке таргетированных звонков доступно порядка 70 интересов. Интересы можно пересекать с другими параметрами, а также выбрать период проявления интереса. Стоит отметить, что сервис позволяет работать клиенту не только с новой для себя базой, но и оперировать своей.У оператора также разработана предсказательная математическая модель, основанная на информации о динамике перемещения групп пользователей и нагрузке на базовые станции. Эта модель позволяет предсказывать местоположение групп пользователей, что открывает доступ к различным геопараметрам. В билайн.ПРОдвижении доступно несколько опций: город или регион, конкретный адрес, координаты. В случае с конкретным адресом или координатами нужно выбрать радиус удаления от данной точки, он варьируется от 500 до 5000 метров.В арсенале рекламной платформы присутствуют и нестандартные механики:"У мобильных операторов существует несколько источников данных об оказанных услугах связи: активные абоненты, пользователи домашнего и мобильного интернета, пользователи собственных ТВ сервисов (таких как билайн ТВ), публичные вай-фай точки билайн. Оператор с помощью различных математических предиктивных моделей обезличено анализирует собранную информацию. Таким образом, оператор способен анализировать собственный массив данных и собирать сегменты так, чтобы бизнес мог гибко коммуницировать со своей аудиторией. Разнообразие инвентаря помогает строить комплексные кампании и подбирать для себя оптимальный канал".Протестировать инструменты и механики можно здесь.Действует программа лояльности: билайн.ПРОдвижение теперь начислит 10% от стоимости смс и рассылок уведомлений. Кешбэк засчитывается в виде бонусных баллов. Максимальный кешбэк за одну кампанию — 10000 рублей. Срок действия акции "Бонусные рубли и кэшбек": с 01.08.2023 по 31.12.2023. Подробнее об условиях акции и ограничениях тут. ㅤРеклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pUmKHgN4M6
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билайн, экономика, технологии, вымпелком
Билайн, Экономика, Технологии, ВымпелКом

Билайн предлагает бизнесу инструмент для эффективного контакта с аудиторией

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес
© Билайн
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Билайн adtech (билайн Рекламные технологии), подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес, готов предложить бизнесу механики, позволяющие гибко подбирать целевую аудиторию и вовремя с ней коммуницировать. Витриной инструментов является рекламная платформа билайн.ПРОдвижение (16+), агрегирующая инструменты, позволяющие бизнесу быстро выделить свою аудиторию и конвертировать контакты в действия.
Классический и один из ключевых активов мобильного оператора – понимание интересов пользователей. Предиктивные математические модели предсказывают с определенной долей вероятности, что абонент, судя по анализу медиапотребления и услуг связи, может в данный момент проявлять повышенный интерес к такой-то тематике. В билайн.ПРОдвижении при заведении смс- кампаний, рассылке уведомлений, настройке таргетированных звонков доступно порядка 70 интересов. Интересы можно пересекать с другими параметрами, а также выбрать период проявления интереса. Стоит отметить, что сервис позволяет работать клиенту не только с новой для себя базой, но и оперировать своей.
У оператора также разработана предсказательная математическая модель, основанная на информации о динамике перемещения групп пользователей и нагрузке на базовые станции. Эта модель позволяет предсказывать местоположение групп пользователей, что открывает доступ к различным геопараметрам. В билайн.ПРОдвижении доступно несколько опций: город или регион, конкретный адрес, координаты. В случае с конкретным адресом или координатами нужно выбрать радиус удаления от данной точки, он варьируется от 500 до 5000 метров.
В арсенале рекламной платформы присутствуют и нестандартные механики:
  • Ключевые слова. Механика позволяет собрать аудиторию, которая с большой вероятностью могла проявлять интерес к определенным тематикам, которые характеризуются набором типичных ключевых слов;
  • Интересующие сайты. Работу с ключевыми словами дополняет механика; "Интересующие сайты" - можно вручную задать конкретные сайты, которые потенциально могут вызывать интерес у аудитории клиента, и дальше сужать эту аудиторию, применяя новые параметры;
  • Имя отправителя смс. Сервис найдет пользователей, которые с определенной долей вероятности могли получать смс от интересующих клиента отправителей. Например, клиент может запустить смс -рассылку на пользователей, которые могли получать смс от местных сетевых гипермаркетов;
  • Сферы бизнеса. Механика позволяет выбрать из предложенного списка сфер бизнеса те, в которых могут проявлять активность потенциальные клиенты. Сейчас в рубрикаторе доступно более 90 сфер бизнеса;
  • Счетчик аудиторий. Установка счетчика аудиторий позволяет осуществлять коммуникацию с пользователями билайн, которые посещают сайт клиента. Для этого на сайт устанавливается специальный программный код (счетчик/пиксель). На собранную аудиторию можно запускать рассылки смс и уведомлений, анализировать агрегированный профиль пользователей и даже анализировать "доходимость" от рекламных кампаний.
«
"У мобильных операторов существует несколько источников данных об оказанных услугах связи: активные абоненты, пользователи домашнего и мобильного интернета, пользователи собственных ТВ сервисов (таких как билайн ТВ), публичные вай-фай точки билайн. Оператор с помощью различных математических предиктивных моделей обезличено анализирует собранную информацию. Таким образом, оператор способен анализировать собственный массив данных и собирать сегменты так, чтобы бизнес мог гибко коммуницировать со своей аудиторией. Разнообразие инвентаря помогает строить комплексные кампании и подбирать для себя оптимальный канал".
Дмитрий Русов
Директор по продуктам билайн adtech (билайн Рекламные технологии)
Протестировать инструменты и механики можно здесь.
Действует программа лояльности: билайн.ПРОдвижение теперь начислит 10% от стоимости смс и рассылок уведомлений. Кешбэк засчитывается в виде бонусных баллов. Максимальный кешбэк за одну кампанию — 10000 рублей. Срок действия акции "Бонусные рубли и кэшбек": с 01.08.2023 по 31.12.2023. Подробнее об условиях акции и ограничениях тут.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pUmKHgN4M6
 
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