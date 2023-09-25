https://ria.ru/20230925/bilayn-1898068933.html

Билайн предлагает бизнесу инструмент для эффективного контакта с аудиторией

Билайн предлагает бизнесу инструмент для эффективного контакта с аудиторией - РИА Новости, 25.09.2023

Билайн предлагает бизнесу инструмент для эффективного контакта с аудиторией

Билайн adtech (билайн Рекламные технологии), подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес, готов предложить бизнесу механики, позволяющие гибко... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:00

2023-09-25T10:00

2023-09-25T18:53

билайн

экономика

технологии

вымпелком

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Билайн adtech (билайн Рекламные технологии), подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес, готов предложить бизнесу механики, позволяющие гибко подбирать целевую аудиторию и вовремя с ней коммуницировать. Витриной инструментов является рекламная платформа билайн.ПРОдвижение (16+), агрегирующая инструменты, позволяющие бизнесу быстро выделить свою аудиторию и конвертировать контакты в действия.Классический и один из ключевых активов мобильного оператора – понимание интересов пользователей. Предиктивные математические модели предсказывают с определенной долей вероятности, что абонент, судя по анализу медиапотребления и услуг связи, может в данный момент проявлять повышенный интерес к такой-то тематике. В билайн.ПРОдвижении при заведении смс- кампаний, рассылке уведомлений, настройке таргетированных звонков доступно порядка 70 интересов. Интересы можно пересекать с другими параметрами, а также выбрать период проявления интереса. Стоит отметить, что сервис позволяет работать клиенту не только с новой для себя базой, но и оперировать своей.У оператора также разработана предсказательная математическая модель, основанная на информации о динамике перемещения групп пользователей и нагрузке на базовые станции. Эта модель позволяет предсказывать местоположение групп пользователей, что открывает доступ к различным геопараметрам. В билайн.ПРОдвижении доступно несколько опций: город или регион, конкретный адрес, координаты. В случае с конкретным адресом или координатами нужно выбрать радиус удаления от данной точки, он варьируется от 500 до 5000 метров.В арсенале рекламной платформы присутствуют и нестандартные механики:"У мобильных операторов существует несколько источников данных об оказанных услугах связи: активные абоненты, пользователи домашнего и мобильного интернета, пользователи собственных ТВ сервисов (таких как билайн ТВ), публичные вай-фай точки билайн. Оператор с помощью различных математических предиктивных моделей обезличено анализирует собранную информацию. Таким образом, оператор способен анализировать собственный массив данных и собирать сегменты так, чтобы бизнес мог гибко коммуницировать со своей аудиторией. Разнообразие инвентаря помогает строить комплексные кампании и подбирать для себя оптимальный канал".Протестировать инструменты и механики можно здесь.Действует программа лояльности: билайн.ПРОдвижение теперь начислит 10% от стоимости смс и рассылок уведомлений. Кешбэк засчитывается в виде бонусных баллов. Максимальный кешбэк за одну кампанию — 10000 рублей. Срок действия акции "Бонусные рубли и кэшбек": с 01.08.2023 по 31.12.2023. Подробнее об условиях акции и ограничениях тут. ㅤРеклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pUmKHgN4M6

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, экономика, технологии, вымпелком