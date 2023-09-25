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В Тульской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 25.09.2023 (обновлено: 00:23 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898391753.html
В Тульской области сработали системы ПВО
В Тульской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 25.09.2023
В Тульской области сработали системы ПВО
Силы ПВО предприняли меры по отражению атаки беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T00:04
2023-09-25T00:23
специальная военная операция на украине
тульская область
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Силы ПВО предприняли меры по отражению атаки беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности."Двадцать четвертого сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано", - говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898377270.html
тульская область
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тульская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область
В Тульской области сработали системы ПВО

В Тульской области сообщили о предпринятых ПВО мерах по отражению атаки БПЛА

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Силы ПВО предприняли меры по отражению атаки беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности.
"Двадцать четвертого сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано", - говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеТульская область
 
 
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