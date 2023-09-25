https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898391753.html

В Тульской области сработали системы ПВО

В Тульской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 25.09.2023

В Тульской области сработали системы ПВО

Силы ПВО предприняли меры по отражению атаки беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T00:04

2023-09-25T00:04

2023-09-25T00:23

специальная военная операция на украине

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg

БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Силы ПВО предприняли меры по отражению атаки беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности."Двадцать четвертого сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано", - говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898377270.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область